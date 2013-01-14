Додано: Пон 12 лис, 2018 22:14

Kudrjavuy

Так вы же здесь многобуквенно вещаете, как всё плохо в Украине.

Вы много пишите, ваши тексты бессвязны.

Если вы даёте ссылки на сайты, то они никак не связанны с вашими текстами.

Из написанного вами же, выводы сделаны неправильные.

И не надо прикрываться работающими людьми - это низко, подло и аморально.

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах