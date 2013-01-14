Додано: Вів 13 лис, 2018 17:48

Starikan написав: Любопытная статья: как борьба с коррупцией обвалила экономику Бразилии и привела к власти фашиста

http://texty.org.ua/pg/article/editoria ... 8sT15cZKxA Любопытная статья: как борьба с коррупцией обвалила экономику Бразилии и привела к власти фашиста

Коррупция существует во всех странах, только "та коррупция" не работает на уничтожение собственного Государства, а наоборот.В Германии, Японии, Италия - это вообще, ..... только там, это "Законодательно регламентировано"при чём в интересах Государства, увеличения его экономического статуса - роста экспорта своего реального производителя на международном рынке, не в ущерб, а для процветания Государства и населения.А у Бразильцев - стоит многому поучиться: Организации городского транспорта(Куритиба).Бразилия как ни одна страна мира использует топливо растительного происхождения(спирт - круче, чем у нас газ). Своё машиностроение, одинчего стоит. Свои Автомобили со своей топливной, своя денежно-финансовая система, своя банковская,...- они не против кого то, просто обезьяны там не нужны. На самом деле Бразилия далеко ушла, от когда-то развитой Украины, но у них уже "своя культура" - боюсь не нам их обсуждать.Даже Канадцы возят на экскурсию в Венесуэлу - показывать метро построенное их техникой. Вам никто не говорил, что в Каракасе самое замечательное метро? А бензин по 2 копейки? А карнавалы? Их горам наши Карпаты .... не просто проигрывают.Вы об этом знали?И в то же время американцы(США) чувствуют себя там, как дома. Момент похож на наш: туристов их РФ полно, что в Одессе, так и во Львове, о Киеве говорить, вообще стыдно: обезьяны ведут себя, как дома.Другой момент, что безраздельное правление имеет свою эффективность только в критических случаях. У нас имеем наоборот принудительное создание критических случаев, для организации "высокоприбыльного бизнеса", при чём обязательно на костях.Только действия от кукловодов имеют обратній ход.