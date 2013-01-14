Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Коррупция существует во всех странах, только "та коррупция" не работает на уничтожение собственного Государства, а наоборот. В Германии, Японии, Италия - это вообще, ..... только там, это "Законодательно регламентировано" при чём в интересах Государства, увеличения его экономического статуса - роста экспорта своего реального производителя на международном рынке, не в ущерб, а для процветания Государства и населения.
А у Бразильцев - стоит многому поучиться: Организации городского транспорта(Куритиба). Бразилия как ни одна страна мира использует топливо растительного происхождения(спирт - круче, чем у нас газ). Своё машиностроение, один https://ru.wikipedia.org/wiki/Embraer чего стоит. Свои Автомобили со своей топливной, своя денежно-финансовая система, своя банковская,...- они не против кого то, просто обезьяны там не нужны. На самом деле Бразилия далеко ушла, от когда-то развитой Украины, но у них уже "своя культура" - боюсь не нам их обсуждать. Но поучиться лучшему стоит!
Даже Канадцы возят на экскурсию в Венесуэлу - показывать метро построенное их техникой. Вам никто не говорил, что в Каракасе самое замечательное метро? А бензин по 2 копейки? А карнавалы? Их горам наши Карпаты .... не просто проигрывают. Вы об этом знали? Правда пускают туда не всех... И в то же время американцы(США) чувствуют себя там, как дома. Момент похож на наш: туристов их РФ полно, что в Одессе, так и во Львове, о Киеве говорить, вообще стыдно: обезьяны ведут себя, как дома.
Другой момент, что безраздельное правление имеет свою эффективность только в критических случаях. У нас имеем наоборот принудительное создание критических случаев, для организации "высокоприбыльного бизнеса", при чём обязательно на костях. В наших Законах это регламентировано то же. Только действия от кукловодов имеют обратній ход.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Даже Канадцы возят на экскурсию в Венесуэлу - показывать метро построенное их техникой. Вам никто не говорил, что в Каракасе самое замечательное метро? А бензин по 2 копейки? А карнавалы?
А вам никто не говорил, что в Венесуеле, которая имеет овер до фига нефти, сейчас жесточайший экономический кризис. А всё из-за популизма бывшего десантника Чавеса и его последователя Мадуро. А теперь немного напомню В чем на самом деле причина войны на Донбассе? Никакой защиты русскоязычного населения, никакого фашизма, никакой хунты. Всё из-за газа, а точнее страха потерять позиции в поставках газа
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Kudrjavuy написав:Даже Канадцы возят на экскурсию в Венесуэлу - показывать метро построенное их техникой. Вам никто не говорил, что в Каракасе самое замечательное метро? А бензин по 2 копейки? А карнавалы?
А вам никто не говорил, что в Венесуеле, которая имеет овер до фига нефти, сейчас жесточайший экономический кризис. А всё из-за популизма бывшего десантника Чавеса и его последователя Мадуро. А теперь немного напомню В чем на самом деле причина войны на Донбассе? Никакой защиты русскоязычного населения, никакого фашизма, никакой хунты. Всё из-за газа, а точнее страха потерять позиции в поставках газа
Вы из детского садика, или перечитали?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Вы из детского садика, или перечитали?
То есть, по сути, аргументов у вас нет. Ни по Венесуеле, ни по Донбасу, что гораздо ближе нам. А по сланцевому газу в районе Славянска, так до 2013 года было много протестов в тех районах именно против сланцевого газа. Так и кто живёт в Украине, а кто нет ? Вы - явно нет. И аргументация у вас, если вам не нравится - так надо другого объявить недалёким или спустить до уровня детского сада. Это аргументация современных профсоюзных горлопанов и бывших коммунистов
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах