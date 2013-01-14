Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Коррупция существует во всех странах, только "та коррупция" не работает на уничтожение собственного Государства, а наоборот. В Германии, Японии, Италия - это вообще, ..... только там, это "Законодательно регламентировано" при чём в интересах Государства, увеличения его экономического статуса - роста экспорта своего реального производителя на международном рынке, не в ущерб, а для процветания Государства и населения.
А у Бразильцев - стоит многому поучиться: Организации городского транспорта(Куритиба). Бразилия как ни одна страна мира использует топливо растительного происхождения(спирт - круче, чем у нас газ). Своё машиностроение, один https://ru.wikipedia.org/wiki/Embraer чего стоит. Свои Автомобили со своей топливной, своя денежно-финансовая система, своя банковская,...- они не против кого то, просто обезьяны там не нужны. На самом деле Бразилия далеко ушла, от когда-то развитой Украины, но у них уже "своя культура" - боюсь не нам их обсуждать. Но поучиться лучшему стоит!
Даже Канадцы возят на экскурсию в Венесуэлу - показывать метро построенное их техникой. Вам никто не говорил, что в Каракасе самое замечательное метро? А бензин по 2 копейки? А карнавалы? Их горам наши Карпаты .... не просто проигрывают. Вы об этом знали? Правда пускают туда не всех... И в то же время американцы(США) чувствуют себя там, как дома. Момент похож на наш: туристов их РФ полно, что в Одессе, так и во Львове, о Киеве говорить, вообще стыдно: обезьяны ведут себя, как дома.
Другой момент, что безраздельное правление имеет свою эффективность только в критических случаях. У нас имеем наоборот принудительное создание критических случаев, для организации "высокоприбыльного бизнеса", при чём обязательно на костях. В наших Законах это регламентировано то же. Только действия от кукловодов имеют обратній ход.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Даже Канадцы возят на экскурсию в Венесуэлу - показывать метро построенное их техникой. Вам никто не говорил, что в Каракасе самое замечательное метро? А бензин по 2 копейки? А карнавалы?
А вам никто не говорил, что в Венесуеле, которая имеет овер до фига нефти, сейчас жесточайший экономический кризис. А всё из-за популизма бывшего десантника Чавеса и его последователя Мадуро. А теперь немного напомню В чем на самом деле причина войны на Донбассе? Никакой защиты русскоязычного населения, никакого фашизма, никакой хунты. Всё из-за газа, а точнее страха потерять позиции в поставках газа
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Kudrjavuy написав:Даже Канадцы возят на экскурсию в Венесуэлу - показывать метро построенное их техникой. Вам никто не говорил, что в Каракасе самое замечательное метро? А бензин по 2 копейки? А карнавалы?
А вам никто не говорил, что в Венесуеле, которая имеет овер до фига нефти, сейчас жесточайший экономический кризис. А всё из-за популизма бывшего десантника Чавеса и его последователя Мадуро. А теперь немного напомню В чем на самом деле причина войны на Донбассе? Никакой защиты русскоязычного населения, никакого фашизма, никакой хунты. Всё из-за газа, а точнее страха потерять позиции в поставках газа
Вы из детского садика, или перечитали?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Вы из детского садика, или перечитали?
То есть, по сути, аргументов у вас нет. Ни по Венесуеле, ни по Донбасу, что гораздо ближе нам. А по сланцевому газу в районе Славянска, так до 2013 года было много протестов в тех районах именно против сланцевого газа. Так и кто живёт в Украине, а кто нет ? Вы - явно нет. И аргументация у вас, если вам не нравится - так надо другого объявить недалёким или спустить до уровня детского сада. Это аргументация современных профсоюзных горлопанов и бывших коммунистов
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Коррупция существует во всех странах, только "та коррупция" не работает на уничтожение собственного Государства, а наоборот. В Германии, Японии, Италия - это вообще, ..... только там, это "Законодательно регламентировано" при чём в интересах Государства, увеличения его экономического статуса - роста экспорта своего реального производителя на международном рынке, не в ущерб, а для процветания Государства и населения.
А у Бразильцев - стоит многому поучиться: Организации городского транспорта(Куритиба). Бразилия как ни одна страна мира использует топливо растительного происхождения(спирт - круче, чем у нас газ). Своё машиностроение, один https://ru.wikipedia.org/wiki/Embraer чего стоит. Свои Автомобили со своей топливной, своя денежно-финансовая система, своя банковская,...- они не против кого то, просто обезьяны там не нужны. На самом деле Бразилия далеко ушла, от когда-то развитой Украины, но у них уже "своя культура" - боюсь не нам их обсуждать. Но поучиться лучшему стоит!
Даже Канадцы возят на экскурсию в Венесуэлу - показывать метро построенное их техникой. Вам никто не говорил, что в Каракасе самое замечательное метро? А бензин по 2 копейки? А карнавалы? Их горам наши Карпаты .... не просто проигрывают. Вы об этом знали? Правда пускают туда не всех... И в то же время американцы(США) чувствуют себя там, как дома. Момент похож на наш: туристов их РФ полно, что в Одессе, так и во Львове, о Киеве говорить, вообще стыдно: обезьяны ведут себя, как дома.
Другой момент, что безраздельное правление имеет свою эффективность только в критических случаях. У нас имеем наоборот принудительное создание критических случаев, для организации "высокоприбыльного бизнеса", при чём обязательно на костях. В наших Законах это регламентировано то же. Только действия от кукловодов имеют обратній ход.
Ничего себе поток поноса сознания.
Бензин по 2 копейки, хоть в рублях по утреннему курсу или вечернему? А то в гривне как-то дорого.
Когда-то в Украине была Авиация, строили Самолёты.... 20% территории сдано оккупанту, а строили вынуждены самостоятельно искать работу в заробитчанстве за что их и имеют ещё один пример, когда людей, за честный труд привлекут по статье за коррупцию:
В Киеве контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили семерых специалистов отечественного оборонно-промышленного комплекса на незаконном предоставлении услуг по ремонту военной техники за рубежом. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что владелец столичной коммерческой структуры и бизнеса за пределами Украины организовал противоправный механизм по обслуживанию иностранных воздушных судов. От имени своей зарубежной фирмы злоумышленник заключил договор с должностными лицами военно-воздушных сил одной из африканских стран на проведение ремонта и техобслуживания военно-транспортных самолетов.
К выполнению нелегальных работ делец привлек действующих и бывших специалистов одного из отечественных государственных предприятий. Для выезда за границу они оформили отпуск за свой счет и прибыли в зарубежную страну для ремонта воздушных судов без соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля.
Сотрудники СБУ задержали семерых «заробитчан» в зоне таможенного контроля международного аэропорта «Борисполь» после возвращения в Украину.
Во время досмотра багажа и ручной клади фигурантов дела правоохранители обнаружили техническую документацию для обслуживания самолетов и зарубежные контракты на проведение ремонта военной техники. Также обнаружено приглашение, на основании которых были оформлены визы, фото- и видеоматериалы, отснятые во время выполнения ремонтных работ на иностранной базе военно-воздушных сил, и деньги.
Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности, - сообщили в СБУ.
Люди в следующий раз сразу будут менять гражданство. На гражданство той страны, где можно честно работать и зарабатывать реальные деньги.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Коррупция существует во всех странах, только "та коррупция" не работает на уничтожение собственного Государства, а наоборот. В Германии, Японии, Италия - это вообще, ..... только там, это "Законодательно регламентировано" при чём в интересах Государства, увеличения его экономического статуса - роста экспорта своего реального производителя на международном рынке, не в ущерб, а для процветания Государства и населения.
А у Бразильцев - стоит многому поучиться: Организации городского транспорта(Куритиба). Бразилия как ни одна страна мира использует топливо растительного происхождения(спирт - круче, чем у нас газ). Своё машиностроение, один https://ru.wikipedia.org/wiki/Embraer чего стоит. Свои Автомобили со своей топливной, своя денежно-финансовая система, своя банковская,...- они не против кого то, просто обезьяны там не нужны. На самом деле Бразилия далеко ушла, от когда-то развитой Украины, но у них уже "своя культура" - боюсь не нам их обсуждать. Но поучиться лучшему стоит!
Даже Канадцы возят на экскурсию в Венесуэлу - показывать метро построенное их техникой. Вам никто не говорил, что в Каракасе самое замечательное метро? А бензин по 2 копейки? А карнавалы? Их горам наши Карпаты .... не просто проигрывают. Вы об этом знали? Правда пускают туда не всех... И в то же время американцы(США) чувствуют себя там, как дома. Момент похож на наш: туристов их РФ полно, что в Одессе, так и во Львове, о Киеве говорить, вообще стыдно: обезьяны ведут себя, как дома.
Другой момент, что безраздельное правление имеет свою эффективность только в критических случаях. У нас имеем наоборот принудительное создание критических случаев, для организации "высокоприбыльного бизнеса", при чём обязательно на костях. В наших Законах это регламентировано то же. Только действия от кукловодов имеют обратній ход.
Ничего себе поток поноса сознания.
Бензин по 2 копейки, хоть в рублях по утреннему курсу или вечернему? А то в гривне как-то дорого.
В 92м мы выжили с инфляцией в 100% в месяц например за ноябрь - выше была в Югославии, но там шла война. За все годы ничего не изменилось, кроме размера дохода тех, кто честно работает. если в 92м на душу в Украине был доход в 16 000$(тех, 92го) с учётом ромского и иных народов проживавших в Украине. То сейчас те, кто тырит миллионами и насчитывает себе З/П в миллионы трут ... вернее "разводят кроликов", что им уже для пенсий нема грошей.
Там, доход, да и уровень жизни, качество жизни,.. - треть работающих граждан Украины сбежали бы без раздумий. Просто, что бы Вы ориентировались: Каракас - расположен на "горе" и имеет ограниченные ресурсы, но всё основные блага сконцентрированы там. Отсюда много и "перекосов". Я уже Вам указал Вы, по стандартной надписи, читая не в состоянии представить реальность. (Коммунизмь, сразу и для ВСЕХ, не может быть по определению.) Просто попросите тех, кто там, или не давно вернулся прокомментировать ситуацию. - Я уверяю, Вас попустит.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Вы из детского садика, или перечитали?
То есть, по сути, аргументов у вас нет. Ни по Венесуеле, ни по Донбасу, что гораздо ближе нам. А по сланцевому газу в районе Славянска, так до 2013 года было много протестов в тех районах именно против сланцевого газа.
Самое веселое в тех протестах было отгадывать заказчиков. Но после того, как на митинге в Белгороде вывесили плакат с кривым украинским переводом... Стало понятно, откуда уши растут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...