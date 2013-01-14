RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4051405240534054
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 17:48

  Starikan написав:Любопытная статья: как борьба с коррупцией обвалила экономику Бразилии и привела к власти фашиста
http://texty.org.ua/pg/article/editoria ... 8sT15cZKxA

Коррупция существует во всех странах, только "та коррупция" не работает на уничтожение собственного Государства, а наоборот.
В Германии, Японии, Италия - это вообще, ..... только там, это "Законодательно регламентировано" :shock: при чём в интересах Государства, увеличения его экономического статуса - роста экспорта своего реального производителя на международном рынке, не в ущерб, а для процветания Государства и населения.

А у Бразильцев - стоит многому поучиться: Организации городского транспорта(Куритиба).
Бразилия как ни одна страна мира использует топливо растительного происхождения(спирт - круче, чем у нас газ). Своё машиностроение, один https://ru.wikipedia.org/wiki/Embraer чего стоит. Свои Автомобили со своей топливной, своя денежно-финансовая система, своя банковская,...- они не против кого то, просто обезьяны там не нужны. На самом деле Бразилия далеко ушла, от когда-то развитой Украины, но у них уже "своя культура" - боюсь не нам их обсуждать. Но поучиться лучшему стоит!

Даже Канадцы возят на экскурсию в Венесуэлу - показывать метро построенное их техникой. Вам никто не говорил, что в Каракасе самое замечательное метро? А бензин по 2 копейки? А карнавалы? Их горам наши Карпаты .... не просто проигрывают. :D Вы об этом знали? Правда пускают туда не всех... И в то же время американцы(США) чувствуют себя там, как дома. Момент похож на наш: туристов их РФ полно, что в Одессе, так и во Львове, о Киеве говорить, вообще стыдно: обезьяны ведут себя, как дома.

Другой момент, что безраздельное правление имеет свою эффективность только в критических случаях. У нас имеем наоборот принудительное создание критических случаев, для организации "высокоприбыльного бизнеса", при чём обязательно на костях.
В наших Законах это регламентировано то же. :D
Только действия от кукловодов имеют обратній ход.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5937
З нами з: 20.09.12
Подякував: 590 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:17

  Kudrjavuy написав:Даже Канадцы возят на экскурсию в Венесуэлу - показывать метро построенное их техникой. Вам никто не говорил, что в Каракасе самое замечательное метро? А бензин по 2 копейки? А карнавалы?

А вам никто не говорил, что в Венесуеле, которая имеет овер до фига нефти, сейчас жесточайший экономический кризис. А всё из-за популизма бывшего десантника Чавеса и его последователя Мадуро.
А теперь немного напомню В чем на самом деле причина войны на Донбассе?
Никакой защиты русскоязычного населения, никакого фашизма, никакой хунты. Всё из-за газа, а точнее страха потерять позиции в поставках газа
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1741
З нами з: 31.08.09
Подякував: 131 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 20:44

  pesikot написав:
  Kudrjavuy написав:Даже Канадцы возят на экскурсию в Венесуэлу - показывать метро построенное их техникой. Вам никто не говорил, что в Каракасе самое замечательное метро? А бензин по 2 копейки? А карнавалы?

А вам никто не говорил, что в Венесуеле, которая имеет овер до фига нефти, сейчас жесточайший экономический кризис. А всё из-за популизма бывшего десантника Чавеса и его последователя Мадуро.
А теперь немного напомню В чем на самом деле причина войны на Донбассе?
Никакой защиты русскоязычного населения, никакого фашизма, никакой хунты. Всё из-за газа, а точнее страха потерять позиции в поставках газа

:shock:
Вы из детского садика, или перечитали?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5937
З нами з: 20.09.12
Подякував: 590 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:21

  Kudrjavuy написав:Вы из детского садика, или перечитали?

То есть, по сути, аргументов у вас нет.
Ни по Венесуеле, ни по Донбасу, что гораздо ближе нам.
А по сланцевому газу в районе Славянска, так до 2013 года было много протестов в тех районах именно против сланцевого газа.
Так и кто живёт в Украине, а кто нет ? Вы - явно нет.
И аргументация у вас, если вам не нравится - так надо другого объявить недалёким или спустить до уровня детского сада. Это аргументация современных профсоюзных горлопанов и бывших коммунистов
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1741
З нами з: 31.08.09
Подякував: 131 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:53

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Kudrjavuy написав:
  Starikan написав:Любопытная статья: как борьба с коррупцией обвалила экономику Бразилии и привела к власти фашиста
http://texty.org.ua/pg/article/editoria ... 8sT15cZKxA

Коррупция существует во всех странах, только "та коррупция" не работает на уничтожение собственного Государства, а наоборот.
В Германии, Японии, Италия - это вообще, ..... только там, это "Законодательно регламентировано" :shock: при чём в интересах Государства, увеличения его экономического статуса - роста экспорта своего реального производителя на международном рынке, не в ущерб, а для процветания Государства и населения.

А у Бразильцев - стоит многому поучиться: Организации городского транспорта(Куритиба).
Бразилия как ни одна страна мира использует топливо растительного происхождения(спирт - круче, чем у нас газ). Своё машиностроение, один https://ru.wikipedia.org/wiki/Embraer чего стоит. Свои Автомобили со своей топливной, своя денежно-финансовая система, своя банковская,...- они не против кого то, просто обезьяны там не нужны. На самом деле Бразилия далеко ушла, от когда-то развитой Украины, но у них уже "своя культура" - боюсь не нам их обсуждать. Но поучиться лучшему стоит!

Даже Канадцы возят на экскурсию в Венесуэлу - показывать метро построенное их техникой. Вам никто не говорил, что в Каракасе самое замечательное метро? А бензин по 2 копейки? А карнавалы? Их горам наши Карпаты .... не просто проигрывают. :D Вы об этом знали? Правда пускают туда не всех... И в то же время американцы(США) чувствуют себя там, как дома. Момент похож на наш: туристов их РФ полно, что в Одессе, так и во Львове, о Киеве говорить, вообще стыдно: обезьяны ведут себя, как дома.

Другой момент, что безраздельное правление имеет свою эффективность только в критических случаях. У нас имеем наоборот принудительное создание критических случаев, для организации "высокоприбыльного бизнеса", при чём обязательно на костях.
В наших Законах это регламентировано то же. :D
Только действия от кукловодов имеют обратній ход.



Ничего себе поток поноса сознания.


Бензин по 2 копейки, хоть в рублях по утреннему курсу или вечернему? А то в гривне как-то дорого.

https://www.bbc.com/russian/features-44983830
Провидец
 
Повідомлень: 103
З нами з: 04.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 21:55

Когда-то в Украине была Авиация, строили Самолёты....
20% территории сдано оккупанту, а строили вынуждены самостоятельно искать работу в заробитчанстве за что их и имеют ещё один пример, когда людей, за честный труд привлекут по статье за коррупцию:


СБУ: Семеро украинских специалистов уличены в ремонте военной техники за рубежом
https://www.ostro.org/general/society/news/558427/
13.11.2018

В Киеве контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили семерых специалистов отечественного оборонно-промышленного комплекса на незаконном предоставлении услуг по ремонту военной техники за рубежом. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что владелец столичной коммерческой структуры и бизнеса за пределами Украины организовал противоправный механизм по обслуживанию иностранных воздушных судов. От имени своей зарубежной фирмы злоумышленник заключил договор с должностными лицами военно-воздушных сил одной из африканских стран на проведение ремонта и техобслуживания военно-транспортных самолетов.

К выполнению нелегальных работ делец привлек действующих и бывших специалистов одного из отечественных государственных предприятий. Для выезда за границу они оформили отпуск за свой счет и прибыли в зарубежную страну для ремонта воздушных судов без соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля.

Сотрудники СБУ задержали семерых «заробитчан» в зоне таможенного контроля международного аэропорта «Борисполь» после возвращения в Украину.

Во время досмотра багажа и ручной клади фигурантов дела правоохранители обнаружили техническую документацию для обслуживания самолетов и зарубежные контракты на проведение ремонта военной техники. Также обнаружено приглашение, на основании которых были оформлены визы, фото- и видеоматериалы, отснятые во время выполнения ремонтных работ на иностранной базе военно-воздушных сил, и деньги.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности, - сообщили в СБУ.

Люди в следующий раз сразу будут менять гражданство.
На гражданство той страны, где можно честно работать и зарабатывать реальные деньги.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5937
З нами з: 20.09.12
Подякував: 590 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:09

  Провидец написав:
Kudrjavuy написав:
  Starikan написав:Любопытная статья: как борьба с коррупцией обвалила экономику Бразилии и привела к власти фашиста
http://texty.org.ua/pg/article/editoria ... 8sT15cZKxA

Коррупция существует во всех странах, только "та коррупция" не работает на уничтожение собственного Государства, а наоборот.
В Германии, Японии, Италия - это вообще, ..... только там, это "Законодательно регламентировано" :shock: при чём в интересах Государства, увеличения его экономического статуса - роста экспорта своего реального производителя на международном рынке, не в ущерб, а для процветания Государства и населения.

А у Бразильцев - стоит многому поучиться: Организации городского транспорта(Куритиба).
Бразилия как ни одна страна мира использует топливо растительного происхождения(спирт - круче, чем у нас газ). Своё машиностроение, один https://ru.wikipedia.org/wiki/Embraer чего стоит. Свои Автомобили со своей топливной, своя денежно-финансовая система, своя банковская,...- они не против кого то, просто обезьяны там не нужны. На самом деле Бразилия далеко ушла, от когда-то развитой Украины, но у них уже "своя культура" - боюсь не нам их обсуждать. Но поучиться лучшему стоит!

Даже Канадцы возят на экскурсию в Венесуэлу - показывать метро построенное их техникой. Вам никто не говорил, что в Каракасе самое замечательное метро? А бензин по 2 копейки? А карнавалы? Их горам наши Карпаты .... не просто проигрывают. :D Вы об этом знали? Правда пускают туда не всех... И в то же время американцы(США) чувствуют себя там, как дома. Момент похож на наш: туристов их РФ полно, что в Одессе, так и во Львове, о Киеве говорить, вообще стыдно: обезьяны ведут себя, как дома.

Другой момент, что безраздельное правление имеет свою эффективность только в критических случаях. У нас имеем наоборот принудительное создание критических случаев, для организации "высокоприбыльного бизнеса", при чём обязательно на костях.
В наших Законах это регламентировано то же. :D
Только действия от кукловодов имеют обратній ход.



Ничего себе поток поноса сознания.


Бензин по 2 копейки, хоть в рублях по утреннему курсу или вечернему? А то в гривне как-то дорого.

https://www.bbc.com/russian/features-44983830

В 92м мы выжили с инфляцией в 100% в месяц например за ноябрь - выше была в Югославии, но там шла война.
За все годы ничего не изменилось, кроме размера дохода тех, кто честно работает.
если в 92м на душу в Украине был доход в 16 000$(тех, 92го) с учётом ромского и иных народов проживавших в Украине.
То сейчас те, кто тырит миллионами и насчитывает себе З/П в миллионы трут ... вернее "разводят кроликов", что им уже для пенсий нема грошей.

Там, доход, да и уровень жизни, качество жизни,.. - треть работающих граждан Украины сбежали бы без раздумий.
Просто, что бы Вы ориентировались: Каракас - расположен на "горе" и имеет ограниченные ресурсы, но всё основные блага сконцентрированы там. Отсюда много и "перекосов".
Я уже Вам указал Вы, по стандартной надписи, читая не в состоянии представить реальность.
(Коммунизмь, сразу и для ВСЕХ, не может быть по определению.)
Просто попросите тех, кто там, или не давно вернулся прокомментировать ситуацию.
- Я уверяю, Вас попустит. :D
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5937
З нами з: 20.09.12
Подякував: 590 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 23:17

  pesikot написав:
  Kudrjavuy написав:Вы из детского садика, или перечитали?

То есть, по сути, аргументов у вас нет.
Ни по Венесуеле, ни по Донбасу, что гораздо ближе нам.
А по сланцевому газу в районе Славянска, так до 2013 года было много протестов в тех районах именно против сланцевого газа.

Самое веселое в тех протестах было отгадывать заказчиков. Но после того, как на митинге в Белгороде вывесили плакат с кривым украинским переводом...
Стало понятно, откуда уши растут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3175
З нами з: 07.04.17
Подякував: 269 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 08:24

  pesikot написав:
  Kudrjavuy написав:Вы из детского садика, или перечитали?

То есть, по сути, аргументов у вас нет.
Ни по Венесуеле, ни по Донбасу, что гораздо ближе нам.
А по сланцевому газу в районе Славянска, так до 2013 года было много протестов в тех районах именно против сланцевого газа.
Так и кто живёт в Украине, а кто нет ? Вы - явно нет.
И аргументация у вас, если вам не нравится - так надо другого объявить недалёким или спустить до уровня детского сада. Это аргументация современных профсоюзных горлопанов и бывших коммунистов

:shock:
Вы не просто глупы!
Но и совершенно не образованны!
Опасность восприятия Вас как вменяемого - аналогична с нынешней "властью": "Власти решал" - что уничтожили всю экономику и производство в Украине. С населением, финансами, производством, экономикой, ... при чём выход для населения только побег... в туже РФ...
Это нужно же до такого додуматься???:
"Что бы найти, оброненные в темноте, ибо на хлеб не хватает, 5 копеек - поджечь купюру в 100$"

Я Вам вброшу маленький посыл, а Вы учите сами:
"Перемирия" - вокруг ДФС, по причине разбитой трубы,... и пр.
Донецк, Мариуполь, Красноармейск, города Селидовского куста, Горловско-Енакиевская агломерация, Краматорск, Славянск, прилегающие города - около 4 миллионов жителей пьёт воду из одной трубы.
В степи альтернативы НЕТ физически!
А тем более, степи отравленной большой химией, металлургией, уничтоженными почвенными водами горным делом...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5937
З нами з: 20.09.12
Подякував: 590 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4051405240534054
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14315
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 81872
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5315
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14132)
14.11.2018 08:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.