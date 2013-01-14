Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Добрый день Олег Анатольевич! Атмосфера на кануне выборов в ЛНР не самая благоприятная. Если смотреть со стороны, то вроде бы все более или менее нормально. Но на самом деле все не так радужно. Руководители готовы идти голосовать, а вот простые работники не видят смысла. И здесь не стоит вопрос за кого они? Просто люди уже устали жить в подвешенном состоянии. В Россию не берут, признание республикам не дают, зарплаты маленькие (нянечка в садике получает 3 000 руб, главный специалист администрации города - 7 000 руб, проходчик - от 15 000 руб до 25 000 руб, горнорабочий подземный – от 7 000 до 12 000 руб, в зависимости от выполнения плана). Цены соответствуют и даже превышают г. Ростов-на-Дону, а вот зарплаты нет. Предприятия работают на «исдохе». В градообразующем предприятии ЗАО ВТС филиал №2 СП «Свердловантрацит» на ходу осталось только 4 КрАЗа для перевозки породы, нет запасных частей. Выработки крепятся арочной крепью БУ, казалось бы, это же хорошо, экономия!!! Но нет, шахты работают в таком режиме с осени 2014 года. Что такое отработать 4 года на БУ арочной крепи, в условиях повышенного горного давления, объяснять я так думаю не надо. Отсутствует поставка материалов для стабильной и безопасной работы угольных предприятий. На Автобазе СП «Свердловантрацит» возникают перебои с топливом. В результате не все автобусы, которые перевозят работников на шахты, выходят на маршруты. Техника, как на поверхности, так и в шахте ремонтируется своими силами уже 4 года. Соответственно часто выходит из строя, что сказывается на выполнении плана и размере заработной платы. Ремфонда уже нет, новых запасных частей нет. Предприятия держатся за счет силы воли работников. 4 года люди ждут решения России и надеются на присоединение или хотя бы на признание. Но увы, все больше людей разочаровывается и опускает руки. Когда у тебя на глазах разрушается родное предприятие, ты просишь о помощи, а в ответ держитесь, мы о вас помним, а реальной помощи и поддержки (экономической) нет, приходит мысль, что где-то нас обманывают. Чтобы получить гражданство Венгрии не обязательно проживать и работать на ее территории. Консул раздает паспорта прямо на территории Украины. А если я захочу получить паспорт России, то для меня это оказывается проблемой. Мне надо покинуть ЛНР и переехать жить в Россию. Почему не принять закон разрешающий получать гражданство России по упрощенной форме для жителей ЛНР и ДНР без необходимости обязательного проживания на территории России? Проще говоря, раздать паспорта всем желающим, кто хочет стать гражданином России. Чтобы выехать в Россию с территории ЛНР, надо простоять в очереди на Российской таможне (КПП «Гуково») от 3 часов до 5 часов, пешком - 1 час. Постояв в очереди на братской таможне около 5 часов туда, а потом обратно, задаешься вопросом, а мы для них братья? Почему нельзя увеличить пропускную способность на КПП «Гуково», «Изварино», «Новошахтинск»? Можно сказать, что эта проблема сезонная, так нет. Этой проблеме 4 года и она круглогодичная!!! Я живу на границе с Россией и когда мне надо съездить на почту (у нас нет доставки в ЛНР из России) или в магазин (потому что дешевле), то это стресс. Это я описываю не конкретно мои рассуждения, а то, что думают люди проживающие здесь. Еще немного о шахтах. Очень много людей рассчитывается и уходят туда, где можно заработать больше – это незаконные копанки (на них платят 1 500 руб в сутки) или шахты в Ростовской области, например ДТЭК ШУ «Обуховская» (зарплаты от 40 000 руб и выше). На участках не хватает проходчиков, электрослесарей, горнорабочих. Приходится переходить с 4-х сменного режима работы на 3-х, а то и 2-х сменный. В таких условиях будут проходить выборы. Будем надеяться, что люди придут на голосование и явка будет более 50%. Иначе украинская сторона будет скакать в восторге и кричать о том, что мы не поддерживаем выборы. Политическая помощь – это хорошо, но ее надо дополнять и экономически! Олег Анатольевич, подскажите, как нам быть?
И что, сцуко, характерно - вот там страдания про "Мне надо покинуть ЛНР и переехать жить в Россию."
А раньше этот идиот мозгами думал? Если он хотел рузкого мира - кто ему мешал уехать самому, а не тащить этот кривой мир в Украину?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Зря, зря Вы беспечно отнеслись к Заявлению Пашинина, зря - зря отказываетесь рассмативать конкретику хотя бы в нашем масштабе, ведь в это самое время:
Обнародована переписка экс-главы Государственой фискальной службы о полученных им взятках 14 ноября 2018 года http://ukrrudprom.com/news/Obnarodovana ... ugbi_.html Редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов опубликовал скриншоты переписки в мессенджере Telegram бывшего главы ГФС Мирослава Продана. Об этом сообщает БизнесЦензор.
Сотрудники СБУ получили доступ к переписке Продана из-за того, что он имел несколько смартфонов, но при их смене не удалял на них мессенджер.
В мессенджере зафиксировано, кто и сколько взяток передает Продану. Среди прочего, Продан фотографировал огромную пачку наличных долларов и писал тому, кто ее передал, что эта пачка — “мокрая, надо заменить”.
Также в переписке Продана было обнаружено обсуждение того, как он решил купить себе особняки на турецком курорте Бодрум. Согласно переписке, недвижимость оформлялась на кума Продана Максима Павицкого.
Сделка была оформлена через посредника — одесского бизнесмена Виталия Астахова, учредителя фирмы “Васко да Гама”.
“Самый дорогой комплекс в Турции “Мандарин”, там у принцев Катара дома” — писал Продану Павицкий о двух виллах.
Из переписки понятно, что предложение купить оба дома Продану сделал Астахов, смотрел виллы Павицкий, сам Продан на осмотр имущества изначально не выезжал. На покупку двух домов в Бодруме Продан потратил 2,4 миллиона евро.
По данным Бутусова, Продана планировали арестовать на заседании Кабмина 11 июля. Но его покровитель премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что Продан уйдет сам с должности, и что не стоит раскачивать власть перед выборами.
Дело Продана передали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
По данным Бутусова, дело Продана возникло сразу после того, как Гройсман принял решение 21 июня о допуске в таможенные зоны для борьбы с контрабандой подразделений Нацполиции. Ранее это была сфера исключительных полномочий СБУ.
“Гройсман вмешался в деятельность главка “К”, по сути, сыграл против президента Порошенко в пользу министра МВД Арсена Авакова, и ответный удар оказался сокрушительным”, — пишет Бутусов.
“Дело Продана, на самом деле, прямо ведет к Гройсману и бьет по перспективам его самостоятельной политической карьеры, о которой Гройсман мечтал”, — пишет Бутусов.СБУ получила доступ к переписке Продана о покупке недвижимости в Турции 01
5 ноября Продан уехал из Украины в Молдову. САП отправила Продану повестку и он пообещал прийти в прокуратуру по возвращению после лечения за границей. Продан заявил, что уехал в Германию на операцию.
21 августа генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о краже 37 контейнеров с территории ООО “Вистсел”, куда они были переданы на ответственное хранение. При этом генпрокурор возложил ответственность за эти действия на должностные лица таможни, ссылаясь на то, что грузовые машины, вывозившие краденный товар, заезжали через центральные ворота Одесской таможни.
Глава ГПУ также добавил, что вскоре в ходе выяснения местонахождения этих контейнеров правоохранители выявили 100 тыс. тонн неучтенной ткани, которая хранилась на 315 складах в Харьковской и Одесской области.
В свою очередь и.о. главы ГФС Мирослав Продан 22 августа отстранил главу Одесской таможни Александра Власова на период служебного расследования хищения указанных контейнеров с тканью и другими товарами, уточнив при этом, что расследование хищения и арест указанного товара совершали исключительно сотрудники ГФС.
Продан также заявил, что имеет основания утверждать о причастности к данному преступлению сотрудников Генпрокуратуры и обратился с соответствующим заявлением в НАБУ.
Продан подтвердил, что в ходе расследования сотрудники ГФС установили причастность к краже контейнеров группы Аминева-Сердюка.
“Кстати, последний до этого времени работает в Генеральной прокуратуре... До последнего времени данный сотрудник работает, более того — в подразделении, осуществляющем надзор за работой таможни”, — уточнил и. о. главы ГФС.
Глава ГФС также обвинил руководство ГПУ в шантаже.
В этот же день пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что фигурирующий в контрабандистской группировке Сергей Сердюк не является работником Генеральной прокуратуры, обнародовав приказ о выводе Сердюка за штат.
В сентябре Продан подал заявление об уходе с должности и. о. главы ГФС.
До проведения конкурса на должность главы ГФС ее будет возглавлять Александр Власов. Власов занимал должность начальника Одесской таможни ГФС. В конце августа Продан отстранил Власова от выполнения им своих обязанностей на время расследования Генпрокуратурой дела о краже контейнеров.
Ответьте пожалуйста, это в оккупированной Зоне мы уже не в состоянии что-то сделать, а здесь КТО БУДЕТ ВЫЧИЩАТЬ "АВГИЕВЫ КОНЮШНИ?" Города переведены в статус рабов - и в то же время?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Sommer написав:И что, сцуко, характерно - вот там страдания про "Мне надо покинуть ЛНР и переехать жить в Россию."
А раньше этот идиот мозгами думал? Если он хотел рузкого мира - кто ему мешал уехать самому, а не тащить этот кривой мир в Украину?
Чем ситуация приведённая перед вашим постом отличается? Шо там рабов - Имеют, шо здесь.
Только там комендантский час, и всеобщий призыв(по лекалу отработанного в Африке).
Вам я уже не раз объяснял, что это не что более, чем спасение Воровских шкур их сородичами из РФ, под крышей "озабоченных"(кои в этом имеют свой шкурный интерес).
Вы правы, в Украине есть те же копанки с теми же смотрящими, помывка янтаря, лесоповал, вырезания заводов на металлолом, бригады чёрных строителей в Киеве, бригады ликвидации производственных площадей, та же контрабанда, транзит нелегалов, ... - А здесь типа честный стонет? - Просит Врага за базар ответить?
Я так понимаю Вы не представляете состояние дел в оккупированной Зоне. К тому же молоды ибо физически не знаете методы решения совковые(тоталитарные - Самый яркий пример это режим Пол Пота в Кампучии - теперь Камбодже самом коррумпированном государстве).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав:Вообще я в вопросе о коррупции солидарен с бородатым экономистом, который когда-то излагал популярные "схемы" на Западе (например, через консалтинг или адвокатов, которым выплачиваются бешеные гонорары, а потом денежки поступают по адресу; или покупка компанией виллы, которую за копейки бессрочно арендует "адресат"). Коррупция, как и мафия, неистребима, "пока в стране ходят денежные знаки"
нужно понимать что далеко не всегда она во вред. и что иногда борьба с ней более затратна чем потери от нее.
это тогда, когда уже болезнь запущена, когда отношение к ней толерантно. думаю, это и прививают. "не трогайте больного, а то ему уже больно от ваших лекарств и уколов"
19yuriy91 Так и живём в самых тёмных тонах аналога Северной и Южной Кореи. С принудительным делением Украины оккупантом та "обеспокоенными".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.