galex написав:

19yuriy91 написав: Перший замголови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко подав до суду на авторів розслідування про майно і російські паспорти його родини.



https://bihus.info/semochko-tyagne-zhur ... fo-do-sudu Перший замголови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко подав до суду на авторів розслідування про майно і російські паспорти його родини.

Журналистика в Украине в последние годы дискредитирована не меньше, чем силовики.Поскольку у нас еще не выработались навыки информационной гигиены, люди обычно автоматически верят любой статье, где кого-то из властей обвиняют в коррупции.Хотя иногда бывает наоборот - вор, которого оторвали от корыта, заказывает чернуху против обидчика. То есть в данном случае коррупционером является журналист и заказчик, который обычно в тени.поэтому наказывать лживых журналистов не менее важно, чем ловить воров-чиновников, и то и другое - борьба с коррупцией.Впрочем, в данном случае вижу ситуацию "bufo rapto vipera". И у СБУшника явно рыльце в пушку и Бигус мягко говоря, небезупречен. А суды у нас и вовсе какое-то днище уровнем гораздо поглубже и силовиков и журналистов. "чтобы посадить нечестного судью, нужна пара честных судей. а чтобы найти там честных, нужно пересажать большую часть. но для этого тоже судьи нужны. вот такая безысходность"(с)