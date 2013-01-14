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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 лис, 2018 16:05
galex написав:
Журналистика в Украине в последние годы дискредитирована не меньше, чем силовики.
Поскольку у нас еще не выработались навыки информационной гигиены, люди обычно автоматически верят любой статье, где кого-то из властей обвиняют в коррупции.
Хотя иногда бывает наоборот - вор, которого оторвали от корыта, заказывает чернуху против обидчика. То есть в данном случае коррупционером является журналист и заказчик, который обычно в тени.
поэтому наказывать лживых журналистов не менее важно, чем ловить воров-чиновников, и то и другое - борьба с коррупцией.
Впрочем, в данном случае вижу ситуацию "bufo rapto vipera". И у СБУшника явно рыльце в пушку и Бигус мягко говоря, небезупречен. А суды у нас и вовсе какое-то днище уровнем гораздо поглубже и силовиков и журналистов. "чтобы посадить нечестного судью, нужна пара честных судей. а чтобы найти там честных, нужно пересажать большую часть. но для этого тоже судьи нужны. вот такая безысходность"(с)
Впрочем, в данном случае вижу ситуацию "bufo rapto vipera". И у СБУшника явно рыльце в пушку и Бигус мягко говоря, небезупречен.
между ними пропасть.
не знаю о "небезупречности" Бигуса, да мне и не очень то и интересно, а другой персонаж за деньги плательщиков налогов обязанный защищать интересы государства этих плательщиков, причём на самом высоком уровне, занимается, мягко говоря, куйнёй.
ну и о проблемах, поднятых вами - у кого все карты, шоб исправить ситуацию.
перефразируя detroytred
- дворники метут, доярки доят, металлурги льют, шахтёры "на гора".
а вот кое то не выполняет свою работу.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:11
galex написав:
И у СБУшника явно рыльце в пушку и Бигус мягко говоря, небезупречен.
Вы Бигусу ничего не платите, а вот товарищу, уже ставшему мемом а-ля интервью Петров-Баширов, платят налогоплательщики, и вы в том числе, и с него особый спрос должен быть с вашей стороны.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:35
19yuriy91 написав: galex написав:
Журналистика в Украине в последние годы дискредитирована не меньше, чем силовики.
Поскольку у нас еще не выработались навыки информационной гигиены, люди обычно автоматически верят любой статье, где кого-то из властей обвиняют в коррупции.
Хотя иногда бывает наоборот - вор, которого оторвали от корыта, заказывает чернуху против обидчика. То есть в данном случае коррупционером является журналист и заказчик, который обычно в тени.
поэтому наказывать лживых журналистов не менее важно, чем ловить воров-чиновников, и то и другое - борьба с коррупцией.
Впрочем, в данном случае вижу ситуацию "bufo rapto vipera". И у СБУшника явно рыльце в пушку и Бигус мягко говоря, небезупречен. А суды у нас и вовсе какое-то днище уровнем гораздо поглубже и силовиков и журналистов. "чтобы посадить нечестного судью, нужна пара честных судей. а чтобы найти там честных, нужно пересажать большую часть. но для этого тоже судьи нужны. вот такая безысходность"(с)
Впрочем, в данном случае вижу ситуацию "bufo rapto vipera". И у СБУшника явно рыльце в пушку и Бигус мягко говоря, небезупречен.
между ними пропасть.
не знаю о "небезупречности" Бигуса, да мне и не очень то и интересно, а другой персонаж за деньги плательщиков налогов обязанный защищать интересы государства этих плательщиков, причём на самом высоком уровне, занимается, мягко говоря, куйнёй.
ну и о проблемах, поднятых вами - у кого все карты, шоб исправить ситуацию.
перефразируя detroytred
- дворники метут, доярки доят, металлурги льют, шахтёры "на гора".
а вот кое то не выполняет свою работу.
Март - апрель 2014года
Донецк переполнен "журналистами" из РФ, явно не "Гражданского толка", на автомобилях с ростовской регистрацией.
И вдруг пересекаюсь в 30 км от города, с журналистами одного из кучминых каналов - довольно агрессивного и самоуверенного(в местах титульных для Донбасса).
Я даже не въехал, что за "чудо", но далее всё встало на свои места:
Он по сговору с сирийцем(когда-то обучавшимся в Донецком медуниверситете) из оккупационных ДРГ - брал у сирийца комментарий о ситуации на Донбассе...???
Его можно увидеть по новостям канала СТБ за 4 апреля 2014года.
Но содержание "новостей" имело вообще иное наполнение. Все новости лабают в редакции по заказу того, кто платит, а если учесть, что все СМИ частные - то "новостя" изначально "левые".
- только Так творятся "новости".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:43
Kudrjavuy написав:
Март - апрель 2014года
Донецк переполнен "журналистами" из РФ, явно не "Гражданского толка", на автомобилях с ростовской регистрацией.
И вдруг пересекаюсь в 30 км от города, с журналистами одного из кучминых каналов - довольно агрессивного и самоуверенного(в местах титульных для Донбасса).
Я даже не въехал, что за "чудо", но далее всё встало на свои места:
Он по сговору с сирийцем(когда-то обучавшимся в Донецком медуниверситете) из оккупационных ДРГ - брал у сирийца комментарий о ситуации на Донбассе...???
Его можно увидеть по новостям канала СТБ за 4 апреля 2014года.
- Так творятся "новости".
это из разряда, применяющейся в раше, пропагандонистики.
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19yuriy91
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