Додано: Чет 15 лис, 2018 19:08

freeze написав: galex написав: И у СБУшника явно рыльце в пушку и Бигус мягко говоря, небезупречен. И у СБУшника явно рыльце в пушку и Бигус мягко говоря, небезупречен.



Вы Бигусу ничего не платите, а вот товарищу, уже ставшему мемом а-ля интервью Петров-Баширов, платят налогоплательщики, и вы в том числе, и с него особый спрос должен быть с вашей стороны. Вы Бигусу ничего не платите, а вот товарищу, уже ставшему мемом а-ля интервью Петров-Баширов, платят налогоплательщики, и вы в том числе, и с него особый спрос должен быть с вашей стороны.

откровенно говоря, я изначально с толикой недоверия читал обвинения в адрес сбушника. действительно ли он такой негодяй или же он прижал какого-то негодяя и тот заказал на него чернуху. интервью "правоохранителя" сняло все вопросы - это конечно то еще днище.но тут еще нюанс - как-то давно у меня был доверительный разговор с дальним родственником. старшее офицерское звание в одном из подразделений тогда еще милиции. речь зашла о доходах. он честно сказал (перевожу цифры в соответствующие сегодняшним реалиям) - "у меня зарплата 7 тысяч гривен. это ниже среднего, при том что должность мягко говоря не последняя и ответственность немалая, даже по рабочим делам иногда приходится на личной машине ездить и топливом меня не обеспечивают. если бы платили хотя бы 25-30 тыс, я бы работал честно. а так чувствуешь что тебя не ценят и это притупляет чувство долга и совести. поэтому немножко имею левака. сильно не загоняюсь и не рискую, но тыс 50 в месяц имею".в принципе, я даже не нашел что ему возразить.это я к тому, что меня нисколько не шокирует что высокоставленные силовики живут не по средствам.претензии к пороху - мол почему не заменяет его на нормального, мне тоже понятны. ни возражать ни присоединяться не буду, может там остальные варианты еще хуже.я согласен с тем, что из массы кандидатов есть те, кто на выборах 2019 будут гораздо достойнее порошенко. скорее всего, в первом туре я проголосую за такого кандидата. ну а уже во втором туре, после того как мой фаворит пролетит с 0.х%, при выборе порох-юля или порох-бойко/рабинович, мой выбор очевиден.ну а если будет что-то типа ляшко-гриценко, придется призадуматься. но все равно буду думать, буду идти на выборы и выбирать меньше из двух зол.