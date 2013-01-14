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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:31
galex
Действительность и Жизнь куда циничнее, чем даже видно.
"Петро Олексійович" - сделал, но не в Украине, а на международной арене, именно с этой колокольни нельзя просерать достигнутое.
Из остальных ...
Пока, что разве "Савченко", Но опираться ей к сожалению не на что.
Однозначно это должен быть идущий до конца. В реформах, в делах, в жизни.
Не утратить то, что уже "маємо", но восстанавливать экономику.
Из всех, как перспективных сегодня я бы оставил одного Терещенко, но он то же физически не представляет всего объёма "подводных камней", и способов с ними бороться.
Задача "восстановления" Украины не впасть в тоталитаризм. И в то же время восстанавливать Право.
Такой путь прошла только одна страна: "Чили".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 19:37
Kudrjavuy написав:19yuriy91
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Я с Вами солидарен!
"Ляшки" - бессмертны.
ну вообще-то персонаж на видео - как раз скорее ваш идейный союзник. против НАТО, против ЕС, за новороссию, риторика Партии Регионов и януковича/азирова
или вы видео не смотрели, а по привычке вкинули зрады и немножко дали в штангу? ))
а Юрий тогда почему критикует того, кто против майдана и майданной власти? ))
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Додано: Чет 15 лис, 2018 19:48
galex написав: Kudrjavuy написав:19yuriy91
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Я с Вами солидарен!
"Ляшки" - бессмертны.
ну вообще-то персонаж на видео - как раз скорее ваш идейный союзник. против НАТО, против ЕС, за новороссию, риторика Партии Регионов и януковича/азирова
или вы видео не смотрели, а по привычке вкинули зрады и немножко дали в штангу? ))
а Юрий тогда почему критикует того, кто против майдана и майданной власти? ))
Полная версия:
Только для Вас.
Куда идут транши, когда в стране 20% территории оккупировано.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 19:49
galex написав:
а Юрий тогда почему критикует того, кто против майдана и майданной власти? ))
если этот г.вброс ко мне то поясните
1.почему критике не быть?
2.почему я не должен критиковать идиотов?
3.почему я сторонник противников майдана?
4.почему совмещаете майдан и так называемую майданную власть?
5. почему решили быть трактовщиком моих идей?
и тдтп
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