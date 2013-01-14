Додано: Чет 15 лис, 2018 19:31

galex

Действительность и Жизнь куда циничнее, чем даже видно.



"Петро Олексійович" - сделал, но не в Украине, а на международной арене, именно с этой колокольни нельзя просерать достигнутое.

Из остальных ...

Пока, что разве "Савченко", Но опираться ей к сожалению не на что.

Однозначно это должен быть идущий до конца. В реформах, в делах, в жизни.

Не утратить то, что уже "маємо", но восстанавливать экономику.

Из всех, как перспективных сегодня я бы оставил одного Терещенко, но он то же физически не представляет всего объёма "подводных камней", и способов с ними бороться.

Задача "восстановления" Украины не впасть в тоталитаризм. И в то же время восстанавливать Право.

Такой путь прошла только одна страна: "Чили".

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.