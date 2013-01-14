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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 15 лис, 2018 19:31
galex
Действительность и Жизнь куда циничнее, чем даже видно.
"Петро Олексійович" - сделал, но не в Украине, а на международной арене, именно с этой колокольни нельзя просерать достигнутое.
Из остальных ...
Пока, что разве "Савченко", Но опираться ей к сожалению не на что.
Однозначно это должен быть идущий до конца. В реформах, в делах, в жизни.
Не утратить то, что уже "маємо", но восстанавливать экономику.
Из всех, как перспективных сегодня я бы оставил одного Терещенко, но он то же физически не представляет всего объёма "подводных камней", и способов с ними бороться.
Задача "восстановления" Украины не впасть в тоталитаризм. И в то же время восстанавливать Право.
Такой путь прошла только одна страна: "Чили".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 19:37
Kudrjavuy написав:19yuriy91
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Я с Вами солидарен!
"Ляшки" - бессмертны.
ну вообще-то персонаж на видео - как раз скорее ваш идейный союзник. против НАТО, против ЕС, за новороссию, риторика Партии Регионов и януковича/азирова
или вы видео не смотрели, а по привычке вкинули зрады и немножко дали в штангу? ))
а Юрий тогда почему критикует того, кто против майдана и майданной власти? ))
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Додано: Чет 15 лис, 2018 19:48
galex написав: Kudrjavuy написав:19yuriy91
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Я с Вами солидарен!
"Ляшки" - бессмертны.
ну вообще-то персонаж на видео - как раз скорее ваш идейный союзник. против НАТО, против ЕС, за новороссию, риторика Партии Регионов и януковича/азирова
или вы видео не смотрели, а по привычке вкинули зрады и немножко дали в штангу? ))
а Юрий тогда почему критикует того, кто против майдана и майданной власти? ))
Полная версия:
Только для Вас.
Куда идут транши, когда в стране 20% территории оккупировано.
В указанные даты "влазят все реформы"(пенсионная, медицинская,...), заявления Климкина полякам, открытия рынка труда в Германии, Чехии,...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Чет 15 лис, 2018 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 19:49
galex написав:
а Юрий тогда почему критикует того, кто против майдана и майданной власти? ))
если этот г.вброс ко мне то поясните
1.почему критике не быть?
2.почему я не должен критиковать идиотов?
3.почему я сторонник противников майдана?
4.почему совмещаете майдан и так называемую майданную власть?
5. почему решили быть трактовщиком моих идей?
и тдтп
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19yuriy91
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Додано: Чет 15 лис, 2018 21:00
19yuriy91 написав: galex написав:
а Юрий тогда почему критикует того, кто против майдана и майданной власти? ))
если этот г.вброс ко мне то поясните
1.почему критике не быть?
2.почему я не должен критиковать идиотов?
3.почему я сторонник противников майдана?
4.почему совмещаете майдан и так называемую майданную власть?
5. почему решили быть трактовщиком моих идей?
и тдтп
я тут полистал предыдущие комменты и по вашему с сабжем взаимодействию сложилось впечатление что это либо какая-то форумная парная работа либо он поделился с вами своими веществами.
поэтому лично у меня все вопросы отпали.
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galex
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:09
galex написав:
я тут полистал предыдущие комменты и по вашему с сабжем взаимодействию сложилось впечатление что это либо какая-то форумная парная работа либо он поделился с вами своими веществами.
поэтому лично у меня все вопросы отпали.
У них парная работа под веществами.
Потому что, работающий человек с мозгами не будет генерить столько текста тут. У него просто нет столько времени.
А вот время и вещества есть у Кудрявого, но нет мозгов, поэтому он и пишет сюда постоянно, и много
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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1
Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:46
pesikot написав: galex написав:
я тут полистал предыдущие комменты и по вашему с сабжем взаимодействию сложилось впечатление что это либо какая-то форумная парная работа либо он поделился с вами своими веществами.
поэтому лично у меня все вопросы отпали.
У них парная работа под веществами.
Потому что, работающий человек с мозгами не будет генерить столько текста тут. У него просто нет столько времени.
А вот время и вещества есть у Кудрявого, но нет мозгов, поэтому он и пишет сюда постоянно, и много
К сожалению:
1. Как Вы говорите, "Это подло о тех, кто работает?", только для ВАС!
Это официальная трактовка Закона про выведенный капитал с 30% "заробитчанами"
Нет ничего проще, как оценить для "государства" пособия, детский садик, школу , образование,...(это давно сделано)
- И таксы на "заробитчанство"
Расшифровую ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС.
2. Не смотря на срачь на форуме, в это изречение в октябре 2014
Влазит вся концепция "реформ" не только "старой", но и новой власти.
Самая яркая - от "новой власти" это пенсионная реформа 15 года.
Стоит поднять на форуме "обсуждения Пенсионных нововведений" - "дерьма на меня лили" - чем закончилось?
Полной ж.о.п.о.й.
Я конечно молчу, ибо знаком со случаем, когда в ПФ Житомирской области просто отказывались платить пенсию переселенке, только по причине того, что там "НЕТ ТАКИХ ПЕНСИЙ".(со стажем в 42 года "на химии") А те, кто бросился сейчас дорабатывать стаж в пол года(после реформы 15го) остались навечно в рабах
.(год отработал, а за это время ещё год добавили
)
За то можно гарантированно говорить, что "производств" не останется полностью НИ КАКИХ.
Или коррупционным путём частное - или ничего.
Население выдавливается из страны принудительно(для прокорма: Согласно официальным данным от Луценко из населения в 36 миллионов только за 9 месяцев 18го покинули 200 000 трудоспособных, не официально на порядок больше).- Насколько я понимаю Вы совершенно далеки от происходящего в Украине.
Как раз отсюда статусом "Гражданина Украины" есть не его многолетний труд и заслуги перед Украиной, а "прибыльная фирма" в Европе, или с критичными производствами в офшоре - ведущая свою деятельность в Украине и прибыль.
Готовая Евроинтеграция.Лишние в Украине остаются как раз те, кто "Сознательно Работает, несёт службу, на госслужбе,... в Украине - честно и без воровства".
низшее звено в пищевой цепочке - планктон.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в П'ят 16 лис, 2018 08:12, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:07
galex написав: 19yuriy91 написав: galex написав:
а Юрий тогда почему критикует того, кто против майдана и майданной власти? ))
если этот г.вброс ко мне то поясните
1.почему критике не быть?
2.почему я не должен критиковать идиотов?
3.почему я сторонник противников майдана?
4.почему совмещаете майдан и так называемую майданную власть?
5. почему решили быть трактовщиком моих идей?
и тдтп
я тут полистал предыдущие комменты и по вашему с сабжем взаимодействию сложилось впечатление что это либо какая-то форумная парная работа либо он поделился с вами своими веществами.
поэтому лично у меня все вопросы отпали.
поменьше паранойи
хватит тут уже одного параноика
он поделился с вами своими веществами
- в чём же это проявилось?
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19yuriy91
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:51
Именно в Геополитике "Украины" - НЕТ!
Есть территория, что принадлежит "кому-то"(Ялтинские соглашения).
Для ЭТНИЧЕСКОГО уКРАИНЦА - РФ выделяет 1 гектар земли на Дальнем Востоке, для противостояния экспансии Китая.
Кто не хочет - назад.
Именно с этой целью в Украине, для этнического Украинца, созданы условия "не выживания". И именно доступ рядового украинца к побегу в другие Государства(для сохранения культуры), кроме РФ страны есть Достижения.
Именно экспансия Китая на Дальнем Востоке - заставляет РФ и остальных форсировать события в Украине.
Отсюда: Украина - нужна только украинцам.
Попробуйте теперь взглянуть на этот процесс с "этой колокольни"
Остальное технические моменты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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