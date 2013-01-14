Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
galex Действительность и Жизнь куда циничнее, чем даже видно.
"Петро Олексійович" - сделал, но не в Украине, а на международной арене, именно с этой колокольни нельзя просерать достигнутое. Из остальных ... Пока, что разве "Савченко", Но опираться ей к сожалению не на что. Однозначно это должен быть идущий до конца. В реформах, в делах, в жизни. Не утратить то, что уже "маємо", но восстанавливать экономику. Из всех, как перспективных сегодня я бы оставил одного Терещенко, но он то же физически не представляет всего объёма "подводных камней", и способов с ними бороться. Задача "восстановления" Украины не впасть в тоталитаризм. И в то же время восстанавливать Право. Такой путь прошла только одна страна: "Чили".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:19yuriy91 + Я с Вами солидарен! "Ляшки" - бессмертны.
ну вообще-то персонаж на видео - как раз скорее ваш идейный союзник. против НАТО, против ЕС, за новороссию, риторика Партии Регионов и януковича/азирова
или вы видео не смотрели, а по привычке вкинули зрады и немножко дали в штангу? )) а Юрий тогда почему критикует того, кто против майдана и майданной власти? ))
Полная версия:
Только для Вас. Куда идут транши, когда в стране 20% территории оккупировано. В указанные даты "влазят все реформы"(пенсионная, медицинская,...), заявления Климкина полякам, открытия рынка труда в Германии, Чехии,...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 лис, 2018 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
galex написав:а Юрий тогда почему критикует того, кто против майдана и майданной власти? ))
если этот г.вброс ко мне то поясните 1.почему критике не быть? 2.почему я не должен критиковать идиотов? 3.почему я сторонник противников майдана? 4.почему совмещаете майдан и так называемую майданную власть? 5. почему решили быть трактовщиком моих идей? и тдтп
galex написав:а Юрий тогда почему критикует того, кто против майдана и майданной власти? ))
если этот г.вброс ко мне то поясните 1.почему критике не быть? 2.почему я не должен критиковать идиотов? 3.почему я сторонник противников майдана? 4.почему совмещаете майдан и так называемую майданную власть? 5. почему решили быть трактовщиком моих идей? и тдтп
я тут полистал предыдущие комменты и по вашему с сабжем взаимодействию сложилось впечатление что это либо какая-то форумная парная работа либо он поделился с вами своими веществами. поэтому лично у меня все вопросы отпали.
galex написав:я тут полистал предыдущие комменты и по вашему с сабжем взаимодействию сложилось впечатление что это либо какая-то форумная парная работа либо он поделился с вами своими веществами. поэтому лично у меня все вопросы отпали.
У них парная работа под веществами. Потому что, работающий человек с мозгами не будет генерить столько текста тут. У него просто нет столько времени. А вот время и вещества есть у Кудрявого, но нет мозгов, поэтому он и пишет сюда постоянно, и много
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
galex написав:я тут полистал предыдущие комменты и по вашему с сабжем взаимодействию сложилось впечатление что это либо какая-то форумная парная работа либо он поделился с вами своими веществами. поэтому лично у меня все вопросы отпали.
У них парная работа под веществами. Потому что, работающий человек с мозгами не будет генерить столько текста тут. У него просто нет столько времени. А вот время и вещества есть у Кудрявого, но нет мозгов, поэтому он и пишет сюда постоянно, и много
К сожалению: 1. Как Вы говорите, "Это подло о тех, кто работает?", только для ВАС! Это официальная трактовка Закона про выведенный капитал с 30% "заробитчанами"
Нет ничего проще, как оценить для "государства" пособия, детский садик, школу , образование,...(это давно сделано) - И таксы на "заробитчанство" Расшифровую ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС.
2. Не смотря на срачь на форуме, в это изречение в октябре 2014
Влазит вся концепция "реформ" не только "старой", но и новой власти. Самая яркая - от "новой власти" это пенсионная реформа 15 года. Стоит поднять на форуме "обсуждения Пенсионных нововведений" - "дерьма на меня лили" - чем закончилось? Полной ж.о.п.о.й. Я конечно молчу, ибо знаком со случаем, когда в ПФ Житомирской области просто отказывались платить пенсию переселенке, только по причине того, что там "НЕТ ТАКИХ ПЕНСИЙ".(со стажем в 42 года "на химии") А те, кто бросился сейчас дорабатывать стаж в пол года(после реформы 15го) остались навечно в рабах .(год отработал, а за это время ещё год добавили ) За то можно гарантированно говорить, что "производств" не останется полностью НИ КАКИХ. Или коррупционным путём частное - или ничего. Население выдавливается из страны принудительно(для прокорма: Согласно официальным данным от Луценко из населения в 36 миллионов только за 9 месяцев 18го покинули 200 000 трудоспособных, не официально на порядок больше).
- Насколько я понимаю Вы совершенно далеки от происходящего в Украине.
Как раз отсюда статусом "Гражданина Украины" есть не его многолетний труд и заслуги перед Украиной, а "прибыльная фирма" в Европе, или с критичными производствами в офшоре - ведущая свою деятельность в Украине и прибыль. Готовая Евроинтеграция. Лишние в Украине остаются как раз те, кто "Сознательно Работает, несёт службу, на госслужбе,... в Украине - честно и без воровства". низшее звено в пищевой цепочке - планктон.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 16 лис, 2018 08:12, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
galex написав:а Юрий тогда почему критикует того, кто против майдана и майданной власти? ))
если этот г.вброс ко мне то поясните 1.почему критике не быть? 2.почему я не должен критиковать идиотов? 3.почему я сторонник противников майдана? 4.почему совмещаете майдан и так называемую майданную власть? 5. почему решили быть трактовщиком моих идей? и тдтп
я тут полистал предыдущие комменты и по вашему с сабжем взаимодействию сложилось впечатление что это либо какая-то форумная парная работа либо он поделился с вами своими веществами. поэтому лично у меня все вопросы отпали.
Именно в Геополитике "Украины" - НЕТ! Есть территория, что принадлежит "кому-то"(Ялтинские соглашения). Для ЭТНИЧЕСКОГО уКРАИНЦА - РФ выделяет 1 гектар земли на Дальнем Востоке, для противостояния экспансии Китая. Кто не хочет - назад. Именно с этой целью в Украине, для этнического Украинца, созданы условия "не выживания". И именно доступ рядового украинца к побегу в другие Государства(для сохранения культуры), кроме РФ страны есть Достижения. Именно экспансия Китая на Дальнем Востоке - заставляет РФ и остальных форсировать события в Украине.
Отсюда: Украина - нужна только украинцам. Попробуйте теперь взглянуть на этот процесс с "этой колокольни" Остальное технические моменты.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В эту концепцию влазит всё: Харьковский "Турбоатом", "АН", "ЮжМаш", "МоторСич", ГШО, "Большевик", ... страницы не хватит перечислять, а за каждым "история" Турбоатом - строительство атомной электростанции в Иране. ЮжМаш - "Морской старт" АНушки - РФ, Ливии, Азербайджана, Казахстана, всей Африке, Индии, Иране, Саудовской Аравии,...
Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица Украинская оборонная промышленность на сегодняшний день имеет достаточно ограниченное количество "ноу-хау", которое может быть конкурентоспособно на мировом рынке вооружений.
Одним из таких преимуществ является наличие в Запорожье мощностей "Мотор-Сич" по производству двигателей для самолетов и вертолетов.
Однако в последние годы, несмотря на достаточно большие вливания в "военку", с этим предприятием проходят не совсем понятные изменения. В частности, на 12-й международной авиационно-космической выставке Airshow China 2018, завершившейся 11 ноября в китайском Чжухае, получили подтверждения слухи о переводе как минимум части двигательного производства в КНР.
Об этом может свидетельствовать представленный совместный с консорциумом Skyrizon Aviation проект двигателестроительного завода, предназначенного для производства силовых установок. По мнению специалистов, завод может быть построен до 2020 г. и сможет ежегодно выпускать по лицензии до 1 тыс. двигателей АИ-322Ф (для учебно-тренировочного самолета L-15 Hongdu), Д-436-148ФМ, МС-500В-С (для военно-транспортных самолетов Ан-158, Ан-178 и L-410) и ТВ3-117ВМА-СБМ1В (для вертолетов типа Ми-8/17 и Ка-28/31).
Также кроме собственно производственного комплекса, предполагается постройка также научно-исследовательских и управленческих подразделений. Объем инвестиций, как ожидается, составит около 20 млрд юаней ($2,8 млрд).
В тоже время совершенно непонятно как рассчитывают китайцы реализовать такой масштабный проект. Хотя не так давно президент "Мотор-Сич" Вячеслав Богуслаев и продал свою долю предприятия (а это не много ни мало, а 56% акций) китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd., однако суд арестовал эти акции, а СБУ так вообще начала расследование. "По горячим следам" директор "Укроборонпрома" Павел Букин заявлял, что решается юридический вопрос о закреплении предприятия в Украине, чтобы страна не потеряла критические технологии. Однако в последние месяцы никаких сведений о столь громком деле не было.
Стоит отметить, что так уж сложилось, что государство в этом случае может действовать только "напролом", так как государственной доли в ПАО "Мотор-Сич" нет ни копейки - контрольный пакет акций находится в руках семьи Богуслаевых. Поэтому чисто по закону в самом факте продаже акций китайцам состава преступления нет. Доказать, что эта сделка была осуществлена с целью ослабления государства или уничтожения предприятия нереально.
Поэтому арест акций может быть только временной мерой - если "Мотор-Сич" важен для обороноспособности Украины (а он важен), то государство сейчас просто должно выкупить хотя бы часть акций у богуслаевских оффшоров. Однако учитывая, что никакой информации такого рода нет, то формально китайцы уже сегодня могут быть номинальными владельцами "Мотор-Сич". Но опять-таки стоит повторить, что реальной информации о состоянии дел в этом направлении в открытых источниках нет.
Для Китая такой проект - "манна небесная" и крайняя необходимость. Так, как за последние годы военно-промышленному комплексу страны удалось добиться определенных успехов, однако, этого все же недостаточно, чтобы догнать уровень своего основного "условного противника" - США. В этих условиях на сотрудничество с Европой или Россией надеятся не приходится, а вот Украина является весьма удобным партнером. И главное - запорожцам есть, что предложить партнерам.
Например, турбовентиляторный двигатель с трехкаскадным компрессором Д-436-148ФМ, который для китайской промышленности будет настоящим прорывом. Ведь до этого в распоряжении конструкторов были только двигатели с двухкаскадным компрессором. А такой двигатель эффективно сокращает потребление топлива, а, следовательно, повышает эксплуатационные характеристики.
Ныне этот двигатель получил широкое распространение на гражданских авиалайнерах "советского" типа - Як-42, Ан-72/74, Ту-134, Ту-334, Ан-148, а также в самолете-амфибии Бе-200. Что касается возможного использования в китайских образцах - то такой двигатель вполне может заменить американские General Electric CF34-10A, которые используются при производстве региональных пассажирских самолетов ARJ-21. А для создания военно-транспортного самолета подобного класса альтернативы Д-436 Китаю вообще не найти - ведь явно американцы не разрешат использование своих двигателей для укрепления обороноспособности китайской армии.
Мало того, если взять за основу двигатель Д-436, то в итоге получим турбовальный Д-136, применяемый в знаменитом тяжелом вертолете Ми-26 и используемый в военно-транспортном самолете Ан-70 винтовентиляторный Д-27. Таким образом, китайские конструкторы получают доступ к советским достаточно передовым технологиям, для разработки которых ушли десятилетия.
Кроме того, перенеся основную сборку двигателей на китайскую территорию, "Мотор-Сич" не только станет важным звеном китайского авиастроения, но и сможет беспрепятственно возобновить сотрудничество с российскими клиентами. Ведь с введением санкций на торговлю товарами военного назначения с Россией в 2014 г. завод потерял огромный рынок сбыта своей продукции. Из крупных проектов в РФ фактически осталось только программа производства самолета-амфибии Бе-200 (так, 27 декабря 2017 г. запорожцы отгрузили комплект из двух Д-436ТП в адрес Таганрогского ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева").
Внутри страны "Мотор-Сич" задействована прежде всего в программе модернизации парка вертолетов Ми-2 и Ми-8. Есть у "запорожцев" и серьезные попытки закрепиться и на рынке гражданских вертолетов - чего стоит один только проект МСБ-2 "Надия". Но и тут не все гладко - чего стоит, например, недавний контракт на закупку 55 вертолетов французского производства для нужд полиции, Нацгвардии, пограничников и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Т.Е. сейчас ликвидируется(продаётся) последнее, "сохранённое Кучмой" - высокотехнологические производственные сферы Украины.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 16 лис, 2018 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.