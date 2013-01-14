Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Президентская кампания разделила избирателей. Одни ждут после выборов улучшения. Другие хотят, чтобы не было ухудшения. Первые ищут своего фаворита среди претендентов. Вторые готовы голосовать за действующего главу государства", - пише у своєму блозі журналіст Павло Казарін, повідомляють Патріоти України, і продовжує:
"Однако любой следующий президент будет хуже нынешнего. Даже если им будет Петр Порошенко. Ожидать экономического чуда от нового президента не стоит. Украина не самостоятельна в своей экономической политике. Нынешняя относительная стабильность - это итог западной финансовой поддержки. Следствие того, что Киев выполняет домашнее задание от международных доноров. Перестанет - финансовый кран закроют. Если начнет снижать тарифы, печатать деньги и другими способами играть в аттракцион невиданной щедрости, то стабильность закончится. Международные доноры за это платить не будут. Тогда нас ожидает инфляция, падение гривни, госрегулирование цен и дефицит товаров.
Поэтому не стоит питать иллюзий. На следующий день после второго тура украинцы проснутся в такой же стране, в какой засыпали. Следующий президент обречен быть слабым, потому что его будут избирать в два тура. А второй - это голосование не "за", а "против". Он займет кресло не благодаря своим преимуществам, а в силу недостатков конкурентов.
Страна будет его рассматривать с недоверием. Медовый месяц ожиданий будет короче. Уровень недоверия — выше. Количество критики будет большим. Пространство для решительных маневров - более узким. А кредит доверия со стороны избирателей - меньшим.
Новый президент не принесет мир. Ключи от мира у Кремля, а не у Банковой. Он не сможет освободить украинских политзаключенных. Не остановит похоронки с фронта. Не вернет оккупированные территории под контроль Киева. Попытки силового освобождения Донбасса приведут лишь к тому, что российская армия перестанет делать вид, что ее там нет. А судьба санкционного давления на Россию будет под вопросом. США не раз предупреждали об этом Киев. Кто бы не оказался в президентском кресле, единственный способ закончить войну - капитуляция.
В 2019 году Украина должна отдавать долги. Несколько миллиардов долларов пойдут на обслуживание госдолга. Придется начинать каденцию с режима экономии. Это отразится на осенних парламентских выборах.
Следующий парламент окажется более разделенным и дезорганизованным. Будет больше популистов и адвокатов Кремля. Москва попробует посадить в кресло спикера своего ставленника. Реальность будет требовать непопулярных реформ. А общество - мгновенного счастья. Может быть, что нынешний парламент мы будем вспоминать с ностальгией".
Джерело: Gazeta.ua
"Это мои слова ещё до выборов Кучмы".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 16 лис, 2018 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.