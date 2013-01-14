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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4055405640574058
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:48

19yuriy91
При всём своём уважении, паранойи я не вижу:
"Ожидать экономического чуда от нового президента не стоит": Казарін зробив невтішний прогноз для України
п’ятниця, 16 листопад 2018,
http://patrioty.org.ua/politic/ozhydat- ... 54893.html

"Президентская кампания разделила избирателей. Одни ждут после выборов улучшения. Другие хотят, чтобы не было ухудшения. Первые ищут своего фаворита среди претендентов. Вторые готовы голосовать за действующего главу государства", - пише у своєму блозі журналіст Павло Казарін, повідомляють Патріоти України, і продовжує:

"Однако любой следующий президент будет хуже нынешнего. Даже если им будет Петр Порошенко. Ожидать экономического чуда от нового президента не стоит. Украина не самостоятельна в своей экономической политике. Нынешняя относительная стабильность - это итог западной финансовой поддержки. Следствие того, что Киев выполняет домашнее задание от международных доноров. Перестанет - финансовый кран закроют. Если начнет снижать тарифы, печатать деньги и другими способами играть в аттракцион невиданной щедрости, то стабильность закончится. Международные доноры за это платить не будут. Тогда нас ожидает инфляция, падение гривни, госрегулирование цен и дефицит товаров.

Поэтому не стоит питать иллюзий. На следующий день после второго тура украинцы проснутся в такой же стране, в какой засыпали. Следующий президент обречен быть слабым, потому что его будут избирать в два тура. А второй - это голосование не "за", а "против". Он займет кресло не благодаря своим преимуществам, а в силу недостатков конкурентов.

Страна будет его рассматривать с недоверием. Медовый месяц ожиданий будет короче. Уровень недоверия — выше. Количество критики будет большим. Пространство для решительных маневров - более узким. А кредит доверия со стороны избирателей - меньшим.

Новый президент не принесет мир. Ключи от мира у Кремля, а не у Банковой. Он не сможет освободить украинских политзаключенных. Не остановит похоронки с фронта. Не вернет оккупированные территории под контроль Киева. Попытки силового освобождения Донбасса приведут лишь к тому, что российская армия перестанет делать вид, что ее там нет. А судьба санкционного давления на Россию будет под вопросом. США не раз предупреждали об этом Киев. Кто бы не оказался в президентском кресле, единственный способ закончить войну - капитуляция.

В 2019 году Украина должна отдавать долги. Несколько миллиардов долларов пойдут на обслуживание госдолга. Придется начинать каденцию с режима экономии. Это отразится на осенних парламентских выборах.

Следующий парламент окажется более разделенным и дезорганизованным. Будет больше популистов и адвокатов Кремля. Москва попробует посадить в кресло спикера своего ставленника. Реальность будет требовать непопулярных реформ. А общество - мгновенного счастья. Может быть, что нынешний парламент мы будем вспоминать с ностальгией".

Джерело: Gazeta.ua

"Это мои слова ещё до выборов Кучмы".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 16 лис, 2018 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:00

  Kudrjavuy написав:19yuriy91
При всём своём уважении, паранойи я не вижу:

паранойя в данном случае, относилась не к Вам, а к свидетелям форумного заговора. :D
19yuriy91
 
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