п’ятниця, 16 листопад 2018,"Президентская кампания разделила избирателей. Одни ждут после выборов улучшения. Другие хотят, чтобы не было ухудшения. Первые ищут своего фаворита среди претендентов. Вторые готовы голосовать за действующего главу государства", - пише у своєму блозі журналіст Павло Казарін, повідомляють Патріоти України, і продовжує:Даже если им будет Петр Порошенко. Ожидать экономического чуда от нового президента не стоит. Украина не самостоятельна в своей экономической политике. Нынешняя относительная стабильность - это итог западной финансовой поддержки. Следствие того, что Киев выполняет домашнее задание от международных доноров. Перестанет - финансовый кран закроют. Если начнет снижать тарифы, печатать деньги и другими способами играть в аттракцион невиданной щедрости, то стабильность закончится. Международные доноры за это платить не будут. Тогда нас ожидает инфляция, падение гривни, госрегулирование цен и дефицит товаров.Поэтому не стоит питать иллюзий. На следующий день после второго тура украинцы проснутся в такой же стране, в какой засыпали. Следующий президент обречен быть слабым, потому что его будут избирать в два тура. А второй - это голосование не "за", а "против". Он займет кресло не благодаря своим преимуществам, а в силу недостатков конкурентов.Страна будет его рассматривать с недоверием. Медовый месяц ожиданий будет короче. Уровень недоверия — выше. Количество критики будет большим. Пространство для решительных маневров - более узким. А кредит доверия со стороны избирателей - меньшим.Новый президент не принесет мир. Ключи от мира у Кремля, а не у Банковой. Он не сможет освободить украинских политзаключенных. Не остановит похоронки с фронта. Не вернет оккупированные территории под контроль Киева. Попытки силового освобождения Донбасса приведут лишь к тому, что российская армия перестанет делать вид, что ее там нет. А судьба санкционного давления на Россию будет под вопросом. США не раз предупреждали об этом Киев. Кто бы не оказался в президентском кресле, единственный способ закончить войну - капитуляция.В 2019 году Украина должна отдавать долги. Несколько миллиардов долларов пойдут на обслуживание госдолга. Придется начинать каденцию с режима экономии. Это отразится на осенних парламентских выборах.Следующий парламент окажется более разделенным и дезорганизованным. Будет больше популистов и адвокатов Кремля. Москва попробует посадить в кресло спикера своего ставленника. Реальность будет требовать непопулярных реформ. А общество - мгновенного счастья. Может быть, что нынешний парламент мы будем вспоминать с ностальгией".Джерело: Gazeta.ua