Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Президентская кампания разделила избирателей. Одни ждут после выборов улучшения. Другие хотят, чтобы не было ухудшения. Первые ищут своего фаворита среди претендентов. Вторые готовы голосовать за действующего главу государства", - пише у своєму блозі журналіст Павло Казарін, повідомляють Патріоти України, і продовжує:
"Однако любой следующий президент будет хуже нынешнего. Даже если им будет Петр Порошенко. Ожидать экономического чуда от нового президента не стоит. Украина не самостоятельна в своей экономической политике. Нынешняя относительная стабильность - это итог западной финансовой поддержки. Следствие того, что Киев выполняет домашнее задание от международных доноров. Перестанет - финансовый кран закроют. Если начнет снижать тарифы, печатать деньги и другими способами играть в аттракцион невиданной щедрости, то стабильность закончится. Международные доноры за это платить не будут. Тогда нас ожидает инфляция, падение гривни, госрегулирование цен и дефицит товаров.
Поэтому не стоит питать иллюзий. На следующий день после второго тура украинцы проснутся в такой же стране, в какой засыпали. Следующий президент обречен быть слабым, потому что его будут избирать в два тура. А второй - это голосование не "за", а "против". Он займет кресло не благодаря своим преимуществам, а в силу недостатков конкурентов.
Страна будет его рассматривать с недоверием. Медовый месяц ожиданий будет короче. Уровень недоверия — выше. Количество критики будет большим. Пространство для решительных маневров - более узким. А кредит доверия со стороны избирателей - меньшим.
Новый президент не принесет мир. Ключи от мира у Кремля, а не у Банковой. Он не сможет освободить украинских политзаключенных. Не остановит похоронки с фронта. Не вернет оккупированные территории под контроль Киева. Попытки силового освобождения Донбасса приведут лишь к тому, что российская армия перестанет делать вид, что ее там нет. А судьба санкционного давления на Россию будет под вопросом. США не раз предупреждали об этом Киев. Кто бы не оказался в президентском кресле, единственный способ закончить войну - капитуляция.
В 2019 году Украина должна отдавать долги. Несколько миллиардов долларов пойдут на обслуживание госдолга. Придется начинать каденцию с режима экономии. Это отразится на осенних парламентских выборах.
Следующий парламент окажется более разделенным и дезорганизованным. Будет больше популистов и адвокатов Кремля. Москва попробует посадить в кресло спикера своего ставленника. Реальность будет требовать непопулярных реформ. А общество - мгновенного счастья. Может быть, что нынешний парламент мы будем вспоминать с ностальгией".
Джерело: Gazeta.ua
"Это мои слова ещё до выборов Кучмы".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 16 лис, 2018 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав: к свидетелям форумного заговора.
Здесь Мы все в руках Админа. Именно он диктует нам правила отношений путём удаления ряда "острых" постов. Отсюда просто теряемся, где сарказм , где трагедия , где полный писец и людская глупость, ... Как пример лишний раз, возникающие непонимания и между иными участниками форума. Что усложняет понимание между нами. Но всё равно ему спасибо, за возможность публичного обзора "Как мы живём и будем жить".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Поэтому не стоит питать иллюзий. На следующий день после второго тура украинцы проснутся в такой же стране, в какой засыпали. Следующий президент обречен быть слабым, потому что его будут избирать в два тура. А второй - это голосование не "за", а "против". Он займет кресло не благодаря своим преимуществам, а в силу недостатков конкурентов.
Страна будет его рассматривать с недоверием. Медовый месяц ожиданий будет короче. Уровень недоверия — выше. Количество критики будет большим. Пространство для решительных маневров - более узким. А кредит доверия со стороны избирателей - меньшим.
Новый президент не принесет мир. Ключи от мира у Кремля, а не у Банковой. Он не сможет освободить украинских политзаключенных. Не остановит похоронки с фронта. Не вернет оккупированные территории под контроль Киева. Попытки силового освобождения Донбасса приведут лишь к тому, что российская армия перестанет делать вид, что ее там нет. А судьба санкционного давления на Россию будет под вопросом. США не раз предупреждали об этом Киев. Кто бы не оказался в президентском кресле, единственный способ закончить войну - капитуляция.
В 2019 году Украина должна отдавать долги. Несколько миллиардов долларов пойдут на обслуживание госдолга. Придется начинать каденцию с режима экономии. Это отразится на осенних парламентских выборах.
Следующий парламент окажется более разделенным и дезорганизованным. Будет больше популистов и адвокатов Кремля. Москва попробует посадить в кресло спикера своего ставленника. Реальность будет требовать непопулярных реформ. А общество - мгновенного счастья. Может быть, что нынешний парламент мы будем вспоминать с ностальгией".
я полностью согласен с цитатой выше. но это простые банальные истины, какой смысл в том, что вы ее запостили, я не понимаю - что вы хотите донести? да и в чудеса как-то люди обычно перестают верить еще в детстве.
galex написав:я полностью согласен с цитатой выше. но это простые банальные истины, какой смысл в том, что вы ее запостили, я не понимаю - что вы хотите донести? да и в чудеса как-то люди обычно перестают верить еще в детстве.
Любое общение Мы должны начинать с того, что нас объединяет - врагам назло! И всеобщее понимание цепи происходящих событий, обязательно облегчит жизнь, и реальное решение любой проблемы. Жизнь не просто "нашу", а каждого из нас со своим окружением в Украине. Щоб не було, як у тій байці:
Сидять у тюрмі два ...(лица еврейской национальности) - Изя, а ви чули, що Моісей на волі? - Це гарна новина! Тож скоро і нас витягне.
Сидять два українці: - Куме, а ви чули, що Василь на волі? - От... давай і його посадимо!
Навязанное насильно, нам такое восприятие уже повлекло исключение этнических украинцев даже из органов Украины. Так давайте же тупо,(я не исключаю конфликтов в решении острых проблем, но только с целью их Решения) учиться видеть все стороны нашей жизни: и искать выход из той, подлой ...опы, в которую нас загоняют!
Я со своего окна - вижу одно, ВЫ другое, ... "Изя мутя, воду" - уже не рискнёт иметь на бабки "всех"! Ибо за этим существует РЕШЕНИЕ - национальное.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Я вновь напомню прописную истину: 2011 год. Донецк. Донецкий областной ПФ. Чернобыльцы, шахтёры,... Именно по центральным СМИ разгонялось "много хотят,....." - разгоняли с трупом, покалеченным,... - прокатило? Страну кровь, публично пролитая ворами не объединила? 2015 год - "Пенсионная реформа" -? А теперь только "трут по ушам" и выставляют на показ очередного кликушу.
Это все - навсего один пример! А ведь все мы - в Украине. И если Воры заварили "на Донбассе" - за эти 4 года надеюсь Все уже поняли, что никого не обойдёт стороной. Искать решение необходимо сейчас! Делиться вариантами разрешения ситуаций, а ведь всегда есть те, кто больше знает, не по "бумагам", а на практике. "Поздно пить Боржоми, когда отказали почки." В данном случае вместо предотвращения развития событий, как в Крыму и на Донбассе, мы имеем: 1. Арт склады 2. Азовское море 3. Более 3х ярдов торгового дефицита с РФ https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 89508.html 4. Полный паралич экономики 5. По сути утрату последних рынков - РФ то же "не спит" 6.
Украине в ближайшей перспективе членство в НАТО и Евросоюзе не светит.
https://www.dialog.ua/world/164858_1542306319 (и экономика не позволит такими "темпами" противостоять) 7. Слова выходят, но остаются "словами" - способные вынуждены уезжать, в ту-же РФ. 8. Энергетика... 9. Пока население "честно верит", ... не сокращает поголовье .... доводить до этого нельзя! .................................................................................
Как ни поставили раком население, а выхода "подозрительно не видать". Сколько бы я не был обізнан з виробництвом - в стране не хватает одного - экономической политики, которую бы воспринимало население, как основной производитель, носитель специальных знаний и умений. Украина никогда не выходила из состояния новелл О.Генри.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
http://vgolos.com.ua/politic/kerivnyk-a ... 77985.html ................ У Раді кричать, що закони мають бути однакові для всіх. Але самі народні обранці приймають обмеження, які не дають можливості звичайному українцю мати доступний автомобіль. Наші депутати, чиновники та влада загалом хочуть, аби для простих українців автомобіль був розкішшю, тоді як у цивілізованому світі автомобіль — це засіб пересування. ,,,,,,,,,,,,,,,, Далі: одне з найбільших звалищ ядерних відходів буде на території України, у Чорнобильській зоні, і чомусь тут за екологію влада не переживає, а лише турбується за викиди, які здійснюють автомобілі на «єврономерах». Так, екологія — це важливо. Але чи думають про неї наші народні депутати, коли не без мовчазної згоди Верховної Ради, вирубують Карпати і дорогий ліс-кругляк прямує у ЄС? Чому тут укотре з’являються подвійні стандарти?
А ведь вопрос прост, шо 3 копейки - КАК можно бояться своего народа и не говорить Правду открыто? Именно поэтому в Донецке не было введено ВП - ко многим было больше вопросов, чем у них ответов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Самая яркая - от "новой власти" это пенсионная реформа 15 года. Стоит поднять на форуме "обсуждения Пенсионных нововведений" - "дерьма на меня лили" - чем закончилось? Полной ж.о.п.о.й. Я конечно молчу, ибо знаком со случаем, когда в ПФ Житомирской области просто отказывались платить пенсию переселенке, только по причине того, что там "НЕТ ТАКИХ ПЕНСИЙ".(со стажем в 42 года "на химии") А те, кто бросился сейчас дорабатывать стаж в пол года(после реформы 15го) остались навечно в рабах .(год отработал, а за это время ещё год добавили )
Какой-какой пенсионной реформы 15 года ? Если реформа стартовала в 2017 году. Пересчёт пенсий был в октябре 2017 года и тогда же стартовало постепенное увеличение страхового стажа для выхода на пенсию. Страшно далеки вы от реалий Украины.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Я конечно молчу, ибо знаком со случаем, когда в ПФ Житомирской области просто отказывались платить пенсию переселенке, только по причине того, что там "НЕТ ТАКИХ ПЕНСИЙ".(со стажем в 42 года "на химии") А те, кто бросился сейчас дорабатывать стаж в пол года(после реформы 15го) остались навечно в рабах .(год отработал, а за это время ещё год добавили )
стаж можно докупить и не работать годами вату нужно выводить в зародыше и не быть переселенцем всем спасибо, я полетел дальше...