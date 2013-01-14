RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4056405740584059
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 03:09

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

и кстати, вы либо идейный совок либо за деньги форсите кандидатов подобного разлива.
в любом случае вы соучастник бед переселенцев. а мы те, кто говорили - "это грабли, не ступайте".
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2531
З нами з: 20.04.16
Подякував: 103 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 08:04

Всемирный банк неожиданно присвоил украинской судебной системе 11,5 баллов из 18 в рейтинге Doing Business 2019, что соответствует высоким показателям среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. По данному показателю Украина опередила Польшу (11), Болгарию (10,5), Китай (Гонконг) (10) и Бельгию (8), при этом немного отстала от Франции (12), сообщает Сегодня.

https://fakty.ua/286731-pochti-kak-vo-f ... oj-sistemy
:shock: :shock: :shock:
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 14986
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1231 раз.
Подякували: 2217 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4056405740584059
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14335
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 81887
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5322
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (28)
17.11.2018 09:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.