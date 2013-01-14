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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4056405740584059
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 03:09

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

и кстати, вы либо идейный совок либо за деньги форсите кандидатов подобного разлива.
в любом случае вы соучастник бед переселенцев. а мы те, кто говорили - "это грабли, не ступайте".
galex
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 08:04

Всемирный банк неожиданно присвоил украинской судебной системе 11,5 баллов из 18 в рейтинге Doing Business 2019, что соответствует высоким показателям среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. По данному показателю Украина опередила Польшу (11), Болгарию (10,5), Китай (Гонконг) (10) и Бельгию (8), при этом немного отстала от Франции (12), сообщает Сегодня.

https://fakty.ua/286731-pochti-kak-vo-f ... oj-sistemy
:shock: :shock: :shock:
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:01

  Sommer написав:Олегу "шта?" Цареву пишут.
https://oleg-tsarev.livejournal.com/333350.html
Добрый день Олег Анатольевич!
Атмосфера на кануне выборов в ЛНР не самая благоприятная. Если смотреть со стороны, то вроде бы все более или менее нормально. Но на самом деле все не так радужно. Руководители готовы идти голосовать, а вот простые работники не видят смысла. И здесь не стоит вопрос за кого они? Просто люди уже устали жить в подвешенном состоянии. В Россию не берут, признание республикам не дают, зарплаты маленькие (нянечка в садике получает 3 000 руб, главный специалист администрации города - 7 000 руб, проходчик - от 15 000 руб до 25 000 руб, горнорабочий подземный – от 7 000 до 12 000 руб, в зависимости от выполнения плана). Цены соответствуют и даже превышают г. Ростов-на-Дону, а вот зарплаты нет. Предприятия работают на «исдохе». В градообразующем предприятии ЗАО ВТС филиал №2 СП «Свердловантрацит» на ходу осталось только 4 КрАЗа для перевозки породы, нет запасных частей. Выработки крепятся арочной крепью БУ, казалось бы, это же хорошо, экономия!!! Но нет, шахты работают в таком режиме с осени 2014 года. Что такое отработать 4 года на БУ арочной крепи, в условиях повышенного горного давления, объяснять я так думаю не надо. Отсутствует поставка материалов для стабильной и безопасной работы угольных предприятий. На Автобазе СП «Свердловантрацит» возникают перебои с топливом. В результате не все автобусы, которые перевозят работников на шахты, выходят на маршруты. Техника, как на поверхности, так и в шахте ремонтируется своими силами уже 4 года. Соответственно часто выходит из строя, что сказывается на выполнении плана и размере заработной платы. Ремфонда уже нет, новых запасных частей нет. Предприятия держатся за счет силы воли работников. 4 года люди ждут решения России и надеются на присоединение или хотя бы на признание. Но увы, все больше людей разочаровывается и опускает руки. Когда у тебя на глазах разрушается родное предприятие, ты просишь о помощи, а в ответ держитесь, мы о вас помним, а реальной помощи и поддержки (экономической) нет, приходит мысль, что где-то нас обманывают. Чтобы получить гражданство Венгрии не обязательно проживать и работать на ее территории. Консул раздает паспорта прямо на территории Украины. А если я захочу получить паспорт России, то для меня это оказывается проблемой. Мне надо покинуть ЛНР и переехать жить в Россию. Почему не принять закон разрешающий получать гражданство России по упрощенной форме для жителей ЛНР и ДНР без необходимости обязательного проживания на территории России? Проще говоря, раздать паспорта всем желающим, кто хочет стать гражданином России. Чтобы выехать в Россию с территории ЛНР, надо простоять в очереди на Российской таможне (КПП «Гуково») от 3 часов до 5 часов, пешком - 1 час. Постояв в очереди на братской таможне около 5 часов туда, а потом обратно, задаешься вопросом, а мы для них братья? Почему нельзя увеличить пропускную способность на КПП «Гуково», «Изварино», «Новошахтинск»? Можно сказать, что эта проблема сезонная, так нет. Этой проблеме 4 года и она круглогодичная!!! Я живу на границе с Россией и когда мне надо съездить на почту (у нас нет доставки в ЛНР из России) или в магазин (потому что дешевле), то это стресс.
Это я описываю не конкретно мои рассуждения, а то, что думают люди проживающие здесь.
Еще немного о шахтах. Очень много людей рассчитывается и уходят туда, где можно заработать больше – это незаконные копанки (на них платят 1 500 руб в сутки) или шахты в Ростовской области, например ДТЭК ШУ «Обуховская» (зарплаты от 40 000 руб и выше). На участках не хватает проходчиков, электрослесарей, горнорабочих. Приходится переходить с 4-х сменного режима работы на 3-х, а то и 2-х сменный. В таких условиях будут проходить выборы. Будем надеяться, что люди придут на голосование и явка будет более 50%. Иначе украинская сторона будет скакать в восторге и кричать о том, что мы не поддерживаем выборы.
Политическая помощь – это хорошо, но ее надо дополнять и экономически!
Олег Анатольевич, подскажите, как нам быть?


И что, сцуко, характерно - вот там страдания про "Мне надо покинуть ЛНР и переехать жить в Россию."

А раньше этот идиот мозгами думал? Если он хотел рузкого мира - кто ему мешал уехать самому, а не тащить этот кривой мир в Украину?



Олег анатолієвич підказує. Пов'яжіть георгієвську стрічку на праву руку, на ліву руку, на лоба, вплетіть в залишки волосся. Купить на залишок грошей, зароблених за України, портрет путіна і століття йому 3 рази на день б'ючи поклони (1 раз на тиждень обовязково розбивати лоба). Залишки гривень спаліть. Попіл втирайте в маковку 3 рази на день круговими рухами по часовій стрілці. За умови виконання рекомендацій богородиці спасе від обвалу в шахті, відремонтує авто, та олег стане на чолі днр.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 20:28

  galex написав:и кстати, вы либо идейный совок либо за деньги форсите кандидатов подобного разлива.
в любом случае вы соучастник бед переселенцев. а мы те, кто говорили - "это грабли, не ступайте".

Да из-за поребрика он.
Уже в который раз он спалился на ссылках и на датах, даже на годах.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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