|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:56
Там 3 в 1))
Если не четыре-пять и т.д.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20375
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1174 раз.
- Подякували: 2738 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|14347
|
|
|183
|81955
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|5328
|