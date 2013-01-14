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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:56
Там 3 в 1))
Если не четыре-пять и т.д.
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detroytred
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Додано: Вів 20 лис, 2018 19:28
detroytred написав:
Там 3 в 1))
Если не четыре-пять и т.д.
Это же вы на любое сообщение оппонента, отвечаете по три, по четыре, по пять своих сообщений.
Причем, сообщения бывают взаимоисключающие, но то таке.
Так что, вам виднее
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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