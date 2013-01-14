Там 3 в 1))
Если не четыре-пять и т.д.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:28
Это же вы на любое сообщение оппонента, отвечаете по три, по четыре, по пять своих сообщений.
Причем, сообщения бывают взаимоисключающие, но то таке.
Так что, вам виднее
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Вів 20 лис, 2018 20:36
Три-четыре-пять...
И увязал с количеством сообщений))
Пример хоть один взаимоисключающих сообщений, как обычно, не будет дан. В подтверждение.
Ведь зачем подтверждать-то?))
Проще голословно заявить.
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:01
Вы, помнится, отрицали моё утверждение, что на каждое сообщение оппонента, пишите по 3 своих сообщения.
А потом написали своих 4 сообщения, ну не соврали, ведь 4 - это не 3
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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