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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4057405840594060
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:56

Там 3 в 1))
Если не четыре-пять и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:28

  detroytred написав:Там 3 в 1))
Если не четыре-пять и т.д.

Это же вы на любое сообщение оппонента, отвечаете по три, по четыре, по пять своих сообщений.
Причем, сообщения бывают взаимоисключающие, но то таке.
Так что, вам виднее :-)
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pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:36

Три-четыре-пять...
И увязал с количеством сообщений))

Пример хоть один взаимоисключающих сообщений, как обычно, не будет дан. В подтверждение.
Ведь зачем подтверждать-то?))
Проще голословно заявить.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:01

  detroytred написав:Три-четыре-пять...
И увязал с количеством сообщений))

Пример хоть один взаимоисключающих сообщений, как обычно, не будет дан. В подтверждение.
Ведь зачем подтверждать-то?))
Проще голословно заявить.

Вы, помнится, отрицали моё утверждение, что на каждое сообщение оппонента, пишите по 3 своих сообщения.
А потом написали своих 4 сообщения, ну не соврали, ведь 4 - это не 3 :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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