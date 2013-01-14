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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4058405940604061>
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:56

Там 3 в 1))
Если не четыре-пять и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:28

  detroytred написав:Там 3 в 1))
Если не четыре-пять и т.д.

Это же вы на любое сообщение оппонента, отвечаете по три, по четыре, по пять своих сообщений.
Причем, сообщения бывают взаимоисключающие, но то таке.
Так что, вам виднее :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:36

Три-четыре-пять...
И увязал с количеством сообщений))

Пример хоть один взаимоисключающих сообщений, как обычно, не будет дан. В подтверждение.
Ведь зачем подтверждать-то?))
Проще голословно заявить.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:01

  detroytred написав:Три-четыре-пять...
И увязал с количеством сообщений))

Пример хоть один взаимоисключающих сообщений, как обычно, не будет дан. В подтверждение.
Ведь зачем подтверждать-то?))
Проще голословно заявить.

Вы, помнится, отрицали моё утверждение, что на каждое сообщение оппонента, пишите по 3 своих сообщения.
А потом написали своих 4 сообщения, ну не соврали, ведь 4 - это не 3 :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:37

pesikot
Ну Вы даёте!
Опять голословно солглали!

Ведь проще простого найти сообщение Ваше от Пон 05 лис, 2018 21:55 и просмотреть после него две страницы дискуссии.
Из которых видно, что
1. Я согласен с претензией о большом количестве постов.
См. мои сообщения от 22.23 и 22.33.
2. На Ваше * 4 ваших ответа на 1 мой пост. Вы себя превзошли.*
Я ответил:
* Ну и что, что 4 в ответ?))
Наврядли ошибусь, но по памяти шнобельщик и 5-6 насчитывал. Так что о *превзошли* Вы, как обычно мимо.*

То есть указал на Вашу ошибку о том, что якобы я себя превзошёл по количеству постов.
А не 4 - это не 3.

То есть с моей стороны вообще нет даже намека на отрицание Вашего утверждения * на каждое сообщение оппонента, пишите по 3 своих сообщения.*
Наоборот!

З.Ы. вместо примера моих ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИХ сообщений Вы сгенерировали очередную ложь.
Которая к тому же легко подтверждается просмотром нескольких страниц назад.
С 5 лист. пон. 21.55 и прочитать несколько постов.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:46

Предположу, что после очередного подробного раскрытия очередной лжи в адрес оппонента персонаж в очередной раз сольется и не извинится.

А я ведь время и силы потратил, нашёл даты сообщений, привёл цитаты, столько букв напечатал ... дабы не голословить подобно подобным)) персонажам. Аргументировать. Тем более негативное в адрес форумчанина.

А кисели проще... голословно генерят и генерят.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:58

Случайно наткнулся:

«Есть такие разговоры, есть такие переговоры (о создании новой политической силы. — Авт.)! И парламентские выборы, я думаю, они более ответственные здесь! Люди хотят новые лица! Есть запрос на новых лиц. Новые лица — это, в том числе, и я!» — сказал он.

https://fakty.ua/273955-kernes-obyasnil ... na-vyborah

Нызенько-нызенко))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:05

Юмора много не бывает.

*Донбассе заговорили о возвращении Януковича*

https://fakty.ua/287646-legitimnyj-na-d ... anukovicha
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:08

  detroytred написав:Случайно наткнулся:

«Есть такие разговоры, есть такие переговоры (о создании новой политической силы. — Авт.)! И парламентские выборы, я думаю, они более ответственные здесь! Люди хотят новые лица! Есть запрос на новых лиц. Новые лица — это, в том числе, и я!» — сказал он.

https://fakty.ua/273955-kernes-obyasnil ... na-vyborah

Нызенько-нызенко))



Кернес поддержит любого победившего на выборах, он так всегда делал, не думаю, что он вдруг изменит своей привычке. Ничего личного, только забота типа о жителях Харькова.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:18

freeze
Я не понимаю (точнее не знаю и не предполагаю даже), кто тогда из крупных фигур стоит (поддерживает, будет поддерживать) за ЮВТ?
detroytred
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