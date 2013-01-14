Там 3 в 1))
Если не четыре-пять и т.д.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:28
Это же вы на любое сообщение оппонента, отвечаете по три, по четыре, по пять своих сообщений.
Причем, сообщения бывают взаимоисключающие, но то таке.
Так что, вам виднее
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Вів 20 лис, 2018 20:36
Три-четыре-пять...
И увязал с количеством сообщений))
Пример хоть один взаимоисключающих сообщений, как обычно, не будет дан. В подтверждение.
Ведь зачем подтверждать-то?))
Проще голословно заявить.
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:01
Вы, помнится, отрицали моё утверждение, что на каждое сообщение оппонента, пишите по 3 своих сообщения.
А потом написали своих 4 сообщения, ну не соврали, ведь 4 - это не 3
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:37
pesikot
Ну Вы даёте!
Опять голословно солглали!
Ведь проще простого найти сообщение Ваше от Пон 05 лис, 2018 21:55 и просмотреть после него две страницы дискуссии.
Из которых видно, что
1. Я согласен с претензией о большом количестве постов.
См. мои сообщения от 22.23 и 22.33.
2. На Ваше * 4 ваших ответа на 1 мой пост. Вы себя превзошли.*
Я ответил:
* Ну и что, что 4 в ответ?))
Наврядли ошибусь, но по памяти шнобельщик и 5-6 насчитывал. Так что о *превзошли* Вы, как обычно мимо.*
То есть указал на Вашу ошибку о том, что якобы я себя превзошёл по количеству постов.
А не 4 - это не 3.
То есть с моей стороны вообще нет даже намека на отрицание Вашего утверждения * на каждое сообщение оппонента, пишите по 3 своих сообщения.*
Наоборот!
З.Ы. вместо примера моих ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИХ сообщений Вы сгенерировали очередную ложь.
Которая к тому же легко подтверждается просмотром нескольких страниц назад.
С 5 лист. пон. 21.55 и прочитать несколько постов.
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:46
Предположу, что после очередного подробного раскрытия очередной лжи в адрес оппонента персонаж в очередной раз сольется и не извинится.
А я ведь время и силы потратил, нашёл даты сообщений, привёл цитаты, столько букв напечатал ... дабы не голословить подобно подобным)) персонажам. Аргументировать. Тем более негативное в адрес форумчанина.
А кисели проще... голословно генерят и генерят.
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:58
Случайно наткнулся:
«Есть такие разговоры, есть такие переговоры (о создании новой политической силы. — Авт.)! И парламентские выборы, я думаю, они более ответственные здесь! Люди хотят новые лица! Есть запрос на новых лиц. Новые лица — это, в том числе, и я!» — сказал он.
Нызенько-нызенко))
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:05
Юмора много не бывает.
*Донбассе заговорили о возвращении Януковича*
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:08
Кернес поддержит любого победившего на выборах, он так всегда делал, не думаю, что он вдруг изменит своей привычке. Ничего личного, только забота типа о жителях Харькова.
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:18
freeze
Я не понимаю (точнее не знаю и не предполагаю даже), кто тогда из крупных фигур стоит (поддерживает, будет поддерживать) за ЮВТ?
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