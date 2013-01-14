Додано: Чет 22 лис, 2018 13:37

pesikot

Ну Вы даёте!

Опять голословно солглали!



Ведь проще простого найти сообщение Ваше от Пон 05 лис, 2018 21:55 и просмотреть после него две страницы дискуссии.

Из которых видно, что

1. Я согласен с претензией о большом количестве постов.

См. мои сообщения от 22.23 и 22.33.

2. На Ваше * 4 ваших ответа на 1 мой пост. Вы себя превзошли.*

Я ответил:

* Ну и что, что 4 в ответ?))

Наврядли ошибусь, но по памяти шнобельщик и 5-6 насчитывал. Так что о *превзошли* Вы, как обычно мимо.*



То есть указал на Вашу ошибку о том, что якобы я себя превзошёл по количеству постов.

А не 4 - это не 3.



То есть с моей стороны вообще нет даже намека на отрицание Вашего утверждения * на каждое сообщение оппонента, пишите по 3 своих сообщения.*

Наоборот!



З.Ы. вместо примера моих ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИХ сообщений Вы сгенерировали очередную ложь.

Которая к тому же легко подтверждается просмотром нескольких страниц назад.

С 5 лист. пон. 21.55 и прочитать несколько постов.