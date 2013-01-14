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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4058405940604061
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:31

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Я не понимаю (точнее не знаю и не предполагаю даже), кто тогда из крупных фигур стоит (поддерживает, будет поддерживать) за ЮВТ?

Кого з кандидатів у президенти підтримають українські олігархи і чому
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:50

  lapay написав:
  detroytred написав:Я не понимаю (точнее не знаю и не предполагаю даже), кто тогда из крупных фигур стоит (поддерживает, будет поддерживать) за ЮВТ?

Кого з кандидатів у президенти підтримають українські олігархи і чому


Логичная статья, умный олигарх поддерживает всех, в том числе все олигархи, кроме Порошенко по понятным причинам,поддерживают всех проходных кандидатов.

С чего начались беды Ходорковского в РФ, по крайней мере поводом было, он в том числе типа для развития демократии отстегнул деньжат в том числе и коммунистам, которые тогда электорально еще досаждали Вове.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:31

lapay
Дякую.
Очень вероятно, что ПАП и Ко удержатся на своих посадах.

Ну и раз наши олигархи начали играть по таким правилам (поддерживать одновременно разных политиков), то для прогресса (следующего очень важного качественного шага, выводящего на новый уровень) осталось вроде бы и немного -- создание политсил на платформе не имён.
Но что-то пока даже зародышей не видно.
detroytred
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