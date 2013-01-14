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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:31
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:50
Логичная статья, умный олигарх поддерживает всех, в том числе все олигархи, кроме Порошенко по понятным причинам,поддерживают всех проходных кандидатов.
С чего начались беды Ходорковского в РФ, по крайней мере поводом было, он в том числе типа для развития демократии отстегнул деньжат в том числе и коммунистам, которые тогда электорально еще досаждали Вове.
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:31
lapay
Дякую.
Очень вероятно, что ПАП и Ко удержатся на своих посадах.
Ну и раз наши олигархи начали играть по таким правилам (поддерживать одновременно разных политиков), то для прогресса (следующего очень важного качественного шага, выводящего на новый уровень) осталось вроде бы и немного -- создание политсил на платформе не имён.
Но что-то пока даже зародышей не видно.
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