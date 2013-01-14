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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4058405940604061
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:31

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Я не понимаю (точнее не знаю и не предполагаю даже), кто тогда из крупных фигур стоит (поддерживает, будет поддерживать) за ЮВТ?

Кого з кандидатів у президенти підтримають українські олігархи і чому
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:50

  lapay написав:
  detroytred написав:Я не понимаю (точнее не знаю и не предполагаю даже), кто тогда из крупных фигур стоит (поддерживает, будет поддерживать) за ЮВТ?

Кого з кандидатів у президенти підтримають українські олігархи і чому


Логичная статья, умный олигарх поддерживает всех, в том числе все олигархи, кроме Порошенко по понятным причинам,поддерживают всех проходных кандидатов.

С чего начались беды Ходорковского в РФ, по крайней мере поводом было, он в том числе типа для развития демократии отстегнул деньжат в том числе и коммунистам, которые тогда электорально еще досаждали Вове.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:31

lapay
Дякую.
Очень вероятно, что ПАП и Ко удержатся на своих посадах.

Ну и раз наши олигархи начали играть по таким правилам (поддерживать одновременно разных политиков), то для прогресса (следующего очень важного качественного шага, выводящего на новый уровень) осталось вроде бы и немного -- создание политсил на платформе не имён.
Но что-то пока даже зародышей не видно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:35

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Очень вероятно, что ПАП и Ко удержатся на своих посадах.

Не факт. Рейтинг Порошенко зростає, останнім часом, але магія рожевих слоненят може загпнотизувати не по дитячому. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:48

  detroytred написав:lapay
Дякую.
Очень вероятно, что ПАП и Ко удержатся на своих посадах.

Ну и раз наши олигархи начали играть по таким правилам (поддерживать одновременно разных политиков), то для прогресса (следующего очень важного качественного шага, выводящего на новый уровень) осталось вроде бы и немного -- создание политсил на платформе не имён.
Но что-то пока даже зародышей не видно.

Давно я так не смеялся, "на платформе без имён". Опять трындит треуголкин.
Ещё недавно вы топили за "Турчинов, Порошенко, не получен приказ с верху", а тут обезличеные "отцы-основатели", как в любом фильме-утопии о будущем.
Вы, как обычно, трындите. Вам не важно о чём трындеть, даже вам тема не важна. Вам важно - просто трындеть.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:58

Публічно Петро Порошенко з Віктором Медведчуком щонайменше політичні опоненти, якщо не вороги. Адже кум російського президента та очільник «Українського вибору» стояв біля витоків проросійського сепаратизму на Донбасі, куди нині президент України як верховний головнокомандувач відправив армію захищати та відвойовувати назад українські землі. А як щодо їхніх непублічних стосунків? Схоже, що в політичних кулуарах вони тісно контактують, що вдалося зафіксувати журналістам програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). То хто один одному Медведчук і Порошенко: вороги чи спільники?

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... YYUfoh3L54
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:05

  19yuriy91 написав:Публічно Петро Порошенко з Віктором Медведчуком щонайменше політичні опоненти, якщо не вороги. Адже кум російського президента та очільник «Українського вибору» стояв біля витоків проросійського сепаратизму на Донбасі, куди нині президент України як верховний головнокомандувач відправив армію захищати та відвойовувати назад українські землі. А як щодо їхніх непублічних стосунків? Схоже, що в політичних кулуарах вони тісно контактують, що вдалося зафіксувати журналістам програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). То хто один одному Медведчук і Порошенко: вороги чи спільники?

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... YYUfoh3L54


Вы у песикота спросили, это ссылка кошерная ??? :roll:
Вдруг у него в списке раша-помоек.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:12

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:Публічно Петро Порошенко з Віктором Медведчуком щонайменше політичні опоненти, якщо не вороги. Адже кум російського президента та очільник «Українського вибору» стояв біля витоків проросійського сепаратизму на Донбасі, куди нині президент України як верховний головнокомандувач відправив армію захищати та відвойовувати назад українські землі. А як щодо їхніх непублічних стосунків? Схоже, що в політичних кулуарах вони тісно контактують, що вдалося зафіксувати журналістам програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). То хто один одному Медведчук і Порошенко: вороги чи спільники?

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... YYUfoh3L54


Вы у песикота спросили, это ссылка кошерная ??? :roll:
Вдруг у него в списке раша-помоек.


это у самопровозглашённого цензора и ыксперда по всему-всему ? :D
нет, но надеюсь на его благосклонность и трезвый подход. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:24

совок в мозгах неискореним....
Я сын офицера флота и буду радоваться тому, что в Севастополь войдут американцы?!" - российский художник, гражданин США Шемякин об оккупации Крыма.

https://tvrain.ru/teleshow/harddaysnigh ... CSCI5EHYd8
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