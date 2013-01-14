Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Логичная статья, умный олигарх поддерживает всех, в том числе все олигархи, кроме Порошенко по понятным причинам,поддерживают всех проходных кандидатов.
С чего начались беды Ходорковского в РФ, по крайней мере поводом было, он в том числе типа для развития демократии отстегнул деньжат в том числе и коммунистам, которые тогда электорально еще досаждали Вове.
lapay Дякую. Очень вероятно, что ПАП и Ко удержатся на своих посадах.
Ну и раз наши олигархи начали играть по таким правилам (поддерживать одновременно разных политиков), то для прогресса (следующего очень важного качественного шага, выводящего на новый уровень) осталось вроде бы и немного -- создание политсил на платформе не имён. Но что-то пока даже зародышей не видно.
detroytred написав:lapay Дякую. Очень вероятно, что ПАП и Ко удержатся на своих посадах.
Ну и раз наши олигархи начали играть по таким правилам (поддерживать одновременно разных политиков), то для прогресса (следующего очень важного качественного шага, выводящего на новый уровень) осталось вроде бы и немного -- создание политсил на платформе не имён. Но что-то пока даже зародышей не видно.
Давно я так не смеялся, "на платформе без имён". Опять трындит треуголкин. Ещё недавно вы топили за "Турчинов, Порошенко, не получен приказ с верху", а тут обезличеные "отцы-основатели", как в любом фильме-утопии о будущем. Вы, как обычно, трындите. Вам не важно о чём трындеть, даже вам тема не важна. Вам важно - просто трындеть.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Публічно Петро Порошенко з Віктором Медведчуком щонайменше політичні опоненти, якщо не вороги. Адже кум російського президента та очільник «Українського вибору» стояв біля витоків проросійського сепаратизму на Донбасі, куди нині президент України як верховний головнокомандувач відправив армію захищати та відвойовувати назад українські землі. А як щодо їхніх непублічних стосунків? Схоже, що в політичних кулуарах вони тісно контактують, що вдалося зафіксувати журналістам програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). То хто один одному Медведчук і Порошенко: вороги чи спільники?
19yuriy91 написав:Публічно Петро Порошенко з Віктором Медведчуком щонайменше політичні опоненти, якщо не вороги. Адже кум російського президента та очільник «Українського вибору» стояв біля витоків проросійського сепаратизму на Донбасі, куди нині президент України як верховний головнокомандувач відправив армію захищати та відвойовувати назад українські землі. А як щодо їхніх непублічних стосунків? Схоже, що в політичних кулуарах вони тісно контактують, що вдалося зафіксувати журналістам програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). То хто один одному Медведчук і Порошенко: вороги чи спільники?
19yuriy91 написав:Публічно Петро Порошенко з Віктором Медведчуком щонайменше політичні опоненти, якщо не вороги. Адже кум російського президента та очільник «Українського вибору» стояв біля витоків проросійського сепаратизму на Донбасі, куди нині президент України як верховний головнокомандувач відправив армію захищати та відвойовувати назад українські землі. А як щодо їхніх непублічних стосунків? Схоже, що в політичних кулуарах вони тісно контактують, що вдалося зафіксувати журналістам програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). То хто один одному Медведчук і Порошенко: вороги чи спільники?