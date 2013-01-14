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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4059406040614062
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:52

Шариков, Вы опять слились, будучи макнутым в свою очередную ложь.
Как я и предполагал выше вчера.

Зато опять сгенерировали какую-то свою шариковскую отсебятину (свою интерпретацию мнения оппонента). И сами же с неё посмеялись.
Что Вам ещё остаётся-то..

Не вижу смысла рассматривать и дальше Ваши шариковские глупости.
Разве что в ложь и голословие в адрес оппонентов буду макать Вас..
Ведь Вы без них не удержитесь.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:55

  19yuriy91 написав:Публічно Петро Порошенко з Віктором Медведчуком щонайменше політичні опоненти, якщо не вороги. Адже кум російського президента та очільник «Українського вибору» стояв біля витоків проросійського сепаратизму на Донбасі, куди нині президент України як верховний головнокомандувач відправив армію захищати та відвойовувати назад українські землі. А як щодо їхніх непублічних стосунків? Схоже, що в політичних кулуарах вони тісно контактують, що вдалося зафіксувати журналістам програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). То хто один одному Медведчук і Порошенко: вороги чи спільники?
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... YYUfoh3L54


Банальность. Олигархи такого масштаба неизбежно пересекаются друг с другом в своей бизнес-деятельности. А в политике - вынуждены в той или иной мере учитывать интересы других олигархов, пусть и политических врагов.

То же относится и к случаю, когда на троне ставленник олигархов типа Яныка. Кстати, попытка прищемить оппонентов (с подачи своих хозяев из ПР) закончилась для него крахом.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:59

  19yuriy91 написав:совок в мозгах неискореним....
Я сын офицера флота и буду радоваться тому, что в Севастополь войдут американцы?!" - российский художник, гражданин США Шемякин об оккупации Крыма.
https://tvrain.ru/teleshow/harddaysnigh ... CSCI5EHYd8


Значит, что-то весьма притягательное в совке есть :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:01

Старикан
21 век. До этого был 20-й.
Процессы (изменения) в обществах происходят на порядки стремительнее, чем в прошлые века.

И!
Я же (точнее байдены и пр.) не выдвигают супертребований догнать по уровням Европу и пр.!!!!
Указывается на низкие темпы. При наличии объективных возможностей для более быстрого хода изменений.
И чуть ли не прямо говорится, что мешают лишь личные субъективные амбиции можновладцив.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:08

Старикан
Бытует версия, что была попытка рыгов щемить рыгов, а не оппонентов.
Оппонентов рыги прищемили очень даже спокойно.

И ... если Овощу хоть в каком-то ракурсе (под давлением) стал нужен тайожный вектор, то зачем он Ринату и Ко?!))

То есть причины краха, на мой взгляд, несколько иные.
detroytred
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