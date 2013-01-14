Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:Публічно Петро Порошенко з Віктором Медведчуком щонайменше політичні опоненти, якщо не вороги. Адже кум російського президента та очільник «Українського вибору» стояв біля витоків проросійського сепаратизму на Донбасі, куди нині президент України як верховний головнокомандувач відправив армію захищати та відвойовувати назад українські землі. А як щодо їхніх непублічних стосунків? Схоже, що в політичних кулуарах вони тісно контактують, що вдалося зафіксувати журналістам програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). То хто один одному Медведчук і Порошенко: вороги чи спільники? https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... YYUfoh3L54
Банальность. Олигархи такого масштаба неизбежно пересекаются друг с другом в своей бизнес-деятельности. А в политике - вынуждены в той или иной мере учитывать интересы других олигархов, пусть и политических врагов.
То же относится и к случаю, когда на троне ставленник олигархов типа Яныка. Кстати, попытка прищемить оппонентов (с подачи своих хозяев из ПР) закончилась для него крахом.
Старикан 21 век. До этого был 20-й. Процессы (изменения) в обществах происходят на порядки стремительнее, чем в прошлые века.
И! Я же (точнее байдены и пр.) не выдвигают супертребований догнать по уровням Европу и пр.!!!! Указывается на низкие темпы. При наличии объективных возможностей для более быстрого хода изменений. И чуть ли не прямо говорится, что мешают лишь личные субъективные амбиции можновладцив.