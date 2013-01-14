Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:Публічно Петро Порошенко з Віктором Медведчуком щонайменше політичні опоненти, якщо не вороги. Адже кум російського президента та очільник «Українського вибору» стояв біля витоків проросійського сепаратизму на Донбасі, куди нині президент України як верховний головнокомандувач відправив армію захищати та відвойовувати назад українські землі. А як щодо їхніх непублічних стосунків? Схоже, що в політичних кулуарах вони тісно контактують, що вдалося зафіксувати журналістам програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). То хто один одному Медведчук і Порошенко: вороги чи спільники? https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... YYUfoh3L54
Банальность. Олигархи такого масштаба неизбежно пересекаются друг с другом в своей бизнес-деятельности. А в политике - вынуждены в той или иной мере учитывать интересы других олигархов, пусть и политических врагов.
То же относится и к случаю, когда на троне ставленник олигархов типа Яныка. Кстати, попытка прищемить оппонентов (с подачи своих хозяев из ПР) закончилась для него крахом.
Старикан 21 век. До этого был 20-й. Процессы (изменения) в обществах происходят на порядки стремительнее, чем в прошлые века.
И! Я же (точнее байдены и пр.) не выдвигают супертребований догнать по уровням Европу и пр.!!!! Указывается на низкие темпы. При наличии объективных возможностей для более быстрого хода изменений. И чуть ли не прямо говорится, что мешают лишь личные субъективные амбиции можновладцив.
detroytred написав:Старикан Бытует версия, что была попытка рыгов щемить рыгов, а не оппонентов. Оппонентов рыги прищемили очень даже спокойно. И ... если Овощу хоть в каком-то ракурсе (под давлением) стал нужен тайожный вектор, то зачем он Ринату и Ко?!)) То есть причины краха, на мой взгляд, несколько иные.
Не готов обсуждать эту битву пауков в банке, правды мы никогда не узнаем.
Спрошу только: если таёжный вектор не нужен был Р и Ко, почему эта компашка фактически поддержала сепаров? По мне, так ей (как и, не побоюсь это сказать прямо, - Украине) было выгодней всего сидеть на двух стульях (другое дело, что эти времена, видимо, закончились, стулья поставили ультиматум - или, или).
detroytred написав:Я же (точнее байдены и пр.) не выдвигают супертребований догнать по уровням Европу и пр.!!!! Указывается на низкие темпы. При наличии объективных возможностей для более быстрого хода изменений. И чуть ли не прямо говорится, что мешают лишь личные субъективные амбиции можновладцив.
Ну почему же низкие. Вот условный Гепа поставил мне год назад бесплатно газовый счетчик, сейчас бесплатно ставит водяные Так за кого мне голосовать - за парасюков-семенсеменычей, из-за которых по факту началась стрельба на Майдане (ведь перед этим договорились о перевыборах с участием западных "друзей", а Порох останавливал бульдозер "воинов света")???
Шучу, конечно, насчет темпов, но что обычному обывателю вроде меня надо? Какой-нибудь рейтинг Фитча или Doing Business? Плохие суды - не буду спорить, но с судом имеют дело 1% населения, а кто там у кого неправедно отсудил завод - глубоко плевать. Вы же сами пишете - обыватель пьет пиво и смотрит футбол. Соответственно и голосует.