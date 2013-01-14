Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав: Схоже, що в політичних кулуарах вони тісно контактують, що вдалося зафіксувати журналістам програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). То хто один одному Медведчук і Порошенко: вороги чи спільники?
«Щодо зв’язків із українським президентом. Ми розуміємо, що між ними є певні контакти. Хоча б на рівні того, що Медведчук неодноразово відвідував Адміністрацію президента. Однак ми не знаємо, про що він домовляється з президентом», – зазначає Каменєв.
Порошенко і з Путіним регулярно спілкується по телефону. І що з того? Важливо те, що він робить.
budivelnik написав:2 Те що втрутиться росія - аналітики як Ахметова так і Порошенко( включно з ЦРУ ) не прорахували ( інакше як пояснити заяву Порошенка про війну яка буде закінчена за кілька місяців.....)
Тут не зовсім зрозуміло. Очевидно, що Гіркін не міг діяти без ФСБ. Але він каже, що, на його прохання допомоги, в Слов'янську, була відповід - ми не можемо, будуть великі економічні втрати і санкції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...