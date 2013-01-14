Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав: Схоже, що в політичних кулуарах вони тісно контактують, що вдалося зафіксувати журналістам програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). То хто один одному Медведчук і Порошенко: вороги чи спільники?
«Щодо зв’язків із українським президентом. Ми розуміємо, що між ними є певні контакти. Хоча б на рівні того, що Медведчук неодноразово відвідував Адміністрацію президента. Однак ми не знаємо, про що він домовляється з президентом», – зазначає Каменєв.
Порошенко і з Путіним регулярно спілкується по телефону. І що з того? Важливо те, що він робить.
budivelnik написав:2 Те що втрутиться росія - аналітики як Ахметова так і Порошенко( включно з ЦРУ ) не прорахували ( інакше як пояснити заяву Порошенка про війну яка буде закінчена за кілька місяців.....)
Тут не зовсім зрозуміло. Очевидно, що Гіркін не міг діяти без ФСБ. Але він каже, що, на його прохання допомоги, в Слов'янську, була відповід - ми не можемо, будуть великі економічні втрати і санкції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
freeze написав:Вы у песикота спросили, это ссылка кошерная ??? Вдруг у него в списке раша-помоек.
Да, помойка, но украинская. 10% правды и 90% вранья, и много, много текста. Особенно умилила фотка рисунка протектора шин авто. А потом, проехали куда-то, что ведет в направление АП, а потом выехали откуда-то, что ведёт от направления АП. Но уже другие авто. PS. Погуглил я Михаила Ткача. Интересный персонаж.
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 23 лис, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
detroytred написав:Старикан Бытует версия, что была попытка рыгов щемить рыгов, а не оппонентов. Оппонентов рыги прищемили очень даже спокойно.
Так прищемили оппонентов, что Януковичу-Азарову и прочей компании пришлось бежать от оппонентов, теряя тапки на ходу. А ведь всё писали, что это Майдан виноват. А оказывается регионалы с регионалы не поделили что-то и поэтому Янукович дал дёру в Россию. PS. Просто удивительно, насколько память отсутствует напрочь и идут колебания вместе с генеральной линией.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Речь шла о вполне логичной версии, представленной Гордоном со слов можновладцив: * По его словам, он отдал власть и Украину своему сыну Александру, а сам предавался радостям жизни – охоте и т.д. При этом в семье были большие внутренние проблемы. Доходило даже до того, что Виктор Янукович и его сын Александр дрались. Но в конечном итоге Александр стал у руля, привел свою команду молодых – Арбузова, Клименко…