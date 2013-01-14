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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4060406140624063
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:49

  lapay написав:
  19yuriy91 написав: Схоже, що в політичних кулуарах вони тісно контактують, що вдалося зафіксувати журналістам програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). То хто один одному Медведчук і Порошенко: вороги чи спільники?

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/ ... YYUfoh3L54

«Щодо зв’язків із українським президентом. Ми розуміємо, що між ними є певні контакти. Хоча б на рівні того, що Медведчук неодноразово відвідував Адміністрацію президента. Однак ми не знаємо, про що він домовляється з президентом», – зазначає Каменєв.

Порошенко і з Путіним регулярно спілкується по телефону. І що з того? Важливо те, що він робить.


трудно не согласиться
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:51

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:2 Те що втрутиться росія - аналітики як Ахметова так і Порошенко( включно з ЦРУ ) не прорахували ( інакше як пояснити заяву Порошенка про війну яка буде закінчена за кілька місяців.....)

Тут не зовсім зрозуміло.
Очевидно, що Гіркін не міг діяти без ФСБ. Але він каже, що, на його прохання допомоги, в Слов'янську, була відповід - ми не можемо, будуть великі економічні втрати і санкції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:45

  freeze написав:Вы у песикота спросили, это ссылка кошерная ??? :roll:
Вдруг у него в списке раша-помоек.

Да, помойка, но украинская. 10% правды и 90% вранья, и много, много текста.
Особенно умилила фотка рисунка протектора шин авто. А потом, проехали куда-то, что ведет в направление АП, а потом выехали откуда-то, что ведёт от направления АП. Но уже другие авто.
PS. Погуглил я Михаила Ткача. Интересный персонаж.
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 23 лис, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:51

  detroytred написав:Шариков, Вы опять слились, будучи макнутым в свою очередную ложь.
Как я и предполагал выше вчера.

Зато опять сгенерировали какую-то свою шариковскую отсебятину (свою интерпретацию мнения оппонента). И сами же с неё посмеялись.
Что Вам ещё остаётся-то..

Не вижу смысла рассматривать и дальше Ваши шариковские глупости.
Разве что в ложь и голословие в адрес оппонентов буду макать Вас..
Ведь Вы без них не удержитесь.

А с вами всё в порядке ?
Куда вы меня макали и куда я слился ? если от вас ничего не было
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:56

  detroytred написав:Старикан
Бытует версия, что была попытка рыгов щемить рыгов, а не оппонентов.
Оппонентов рыги прищемили очень даже спокойно.

Так прищемили оппонентов, что Януковичу-Азарову и прочей компании пришлось бежать от оппонентов, теряя тапки на ходу. А ведь всё писали, что это Майдан виноват.
А оказывается регионалы с регионалы не поделили что-то и поэтому Янукович дал дёру в Россию.
PS. Просто удивительно, насколько память отсутствует напрочь и идут колебания вместе с генеральной линией.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:30

Шариков
Что лгать, что тупить искажая = лгать.

Речь шла о вполне логичной версии, представленной Гордоном со слов можновладцив:
* По его словам, он отдал власть и Украину своему сыну Александру, а сам предавался радостям жизни – охоте и т.д. При этом в семье были большие внутренние проблемы. Доходило даже до того, что Виктор Янукович и его сын Александр дрались. Но в конечном итоге Александр стал у руля, привел свою команду молодых – Арбузова, Клименко…

И эта молодая команда Саши Януковича стала поперек горла старой команде регионалов. Эти разборки среди прочего стали одной из причин начала развала старой власти, старта Майдана…*
https://real-vin.com/gordon-rasskazal-o ... -synom/amp

Вы, как обычно, сами сгенерировали отсебятину, исказив мнение оппонента и придумав своё..

З.Ы. по поиску найдите сами, где это озвучивалось мною в теме давным давно и не раз.
Колеблется...)))) память....))))


И в очередной раз обмакнитесь и слейтесь. После своего сгенерированного голословия. В две-три строки ... потому что голословная отсебятина (ложь).
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:35

* если от вас ничего не было*
Шариков, по буквам перечитайте сообщение моё
Чет 22 лис, 2018 13:37
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:52

Старикан
РЛА и пр. скорее всего хотели лишь, шантажируя ценрвласть сепарами, отщипнуть себе больше преференций.
И, как замечено было выше, никто не ожидал прямого вмешательства-агрессии.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:01

ПР - монополизировала власть по полной - это факт, даже не требующий доказательств.
То есть прищемила оппонентов дальше некуда.

Шариков, не тупите))
Отделяйте разные процессы.
detroytred
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