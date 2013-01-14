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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4061406240634064
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 10:20

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:1 Гіркін міг діяти при допомозі зі сторони ФСБ чи ГРУ ( парламенту чи президента педерації...) , але при цьому не він повинен був бути головним вигодонабувачем
2 Тому йому ніхто не допоміг , чим створив ілюзію в очах як Ахметова так і Порошенко , що росія до активних дій не піде
3 Це дало можливість Ахметову припустити що він керує процесом . а Порошенкові заявити що він справиться з процесом який керований Ахметовим( варіантів то було два, домовитись або знищити)

Думаю, що Раша хотіла повторити кримський сценарій. Тобто, українська влада відступає без спротиву. Тому вони погрожували Турчинову, а потім і Порошенко, почали навчання в Ростовській області, стягнули війська до наших кордонів на інших напрямках.
Чому вони ввели війська не в Слов'янську, а коли вже Донецьк був майже оточений? Думаю тому, що усвідомлювали важкі економічні наслідки цього кроку. Тому і маскувались по повній.
Не треба перебільшувати роль Ахметова в роздмухуванні конфлікта. Якщо він і сприяв цьому, на першому етапі, то захоплення будівель, тим паче зі зброєю, в його плани не входило.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 10:30

  lapay написав:Не треба перебільшувати роль Ахметова в роздмухуванні конфлікта. Якщо він і сприяв цьому, на першому етапі, то захоплення будівель, тим паче зі зброєю, в його плани не входило.


Татарин получился по факту самый пострадавший человек в материальном плане в абсолютных величинах в результате этой войны, если брать потерянные активы.
Надо сказать, что он не дурак, и быстро понял уже в начале лета 2014 года что всё пошло не так, но было поздно.
Кстати ни Порошенко, ни Ахметов ни разу за четыре года не сказали в отношении друг друга ни одного слова критики, деньги любят тишину.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:15

  detroytred написав:Старикан
РЛА и пр. скорее всего хотели лишь, шантажируя ценрвласть сепарами, отщипнуть себе больше преференций.
И, как замечено было выше, никто не ожидал прямого вмешательства-агрессии.

Мне эта версия кажется слишком упрощенной.
При таком шантаже и антиукраинской пропаганде могла начаться действительно гражданская война. Уж это можно было просчитать.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:10

Старикан
На мой взгляд, гражданскую войну у нас *пацаны*, олигархи, элиты (можновладци) наврядли опасались.
Потому что всегда договаривались. Никто не помышлял переходить черту.

Перешёл только пуйло.
И то вполне возможно при некоторых, пускай и молчаливых, договоренностях со Штатами!
По сути, Обамыч, заявляя об *это была импровизация Путина*, оправдывался в отсутствии договоренностей с рфией.

Красиво же получилось, если убрать звуковой шум.
Штаты -- оружие и защиту Европе (то есть усилили ее зависимость от Штатов), рост заказов ВПК, рфия -потоки в Европу в обход Украины (то есть убрали Украину из транзита в Европу), ещё и полуостров отдали.
Европа (Германия) - доля в потоке.

По сути - все наварились.
За счёт кого?))

Больше всего мне не нравится: Украина на передке борьбы с мировым злом, но деньги кредитом.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:19

lapay
Почему так поздно?
Возможно поняли, что следующим сразу будет Крым или Крым останется единственным и поэтому самым актуальным вопросом.

А так имеем, что почти все усилия направлены на проблему Донбасса.

Забыл кто из американцев (генерал или политик) ответил на вопрос (почему воюем во Вьетнаме) - чтобы не воевать дома.
Я цитату когда-то выкладывал.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:22

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Почему так поздно?
Возможно поняли, что следующим сразу будет Крым или Крым останется единственным и поэтому самым актуальным вопросом.

А так имеем, что почти все усилия направлены на проблему Донбасса.

Не тільки тому.
Захопивши Крим, Путін розумів, що відгриз значну частину проросійського електорату, і тепер ніщо не заважає Україні рухатись в ЄС і в НАТО. Тому треба було якийсь запобіжник цьому руху.
Тому була видумана і запущена ця Новоросія, а коли не вдалось створити слабку федеративну Україну, було прийнято рішення зробити заморожений конфлікт. По Мінським угодам Україна повинна була отримати гальмо у вигляді новоутворень, або, навіть при повній заморозці конфлікту, вступ в НАТО відкладався на десятиліття, що йому і треба було.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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