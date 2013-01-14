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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 25 лис, 2018 23:17
pesikot написав:detroytredТолько
сами с собой разговариваете ? Ну бывает
Очередной лживый выпад в мой адрес.
Причём тупо лживый
Потому что для доказательства достаточно глянуть на данную страницу.
На ней два форумчанина обсуждали вопросы со мной
.
lapay u Старикан.
Это же нужно умудряться столько лгать и лгать.
Вы уже киселя превзошли.
Напоминаю - Вас я отныне только макаю в Вашу ложь.
Обсуждать различные вопросы интересно только с нормальными участниками форума.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 09:19
Панове, вам не кажется, что наши что-то напортачили с этими несчастными катерами?
Имею в виду чисто формальную сторону дела (некий договор с РФ о режиме на Азове), которая может похоронить все усилия дипломатов.
Ну и ВП - не для нашего народа с его хуторским менталитетом. Мы не Израиль и не Корея, всё, что за забором условного "маетка с цесарками" (с) - всем пофиг. Главное - свою евробляху ввезти.
Побегут выносить вклады - вот и весь эффект.
Плюс блестящий повод для обвинений в отмене выборов для мураевых и ко.
PS. Вспомнил поведение "героического французского народа" во время 2МВ. Главное - чтобы мой виноградничек и сыроварню не тронули. "Лучше рабство, чем война".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:10
Starikan написав:
Панове, вам не кажется, что наши что-то напортачили с этими несчастными катерами?
Послать три катера на реальное столпотворение российских судов.
Вы попробуйте подойти к пяти вооруженным и обкуренным идиотам, и скажите, эээ, дайте пройти, какой реакции вы ожидаете, и сколько времени вы отведете себе на жизнь?
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:50
freeze написав: Starikan написав:
Панове, вам не кажется, что наши что-то напортачили с этими несчастными катерами?
Послать три катера на реальное столпотворение российских судов.
Вы попробуйте подойти к пяти вооруженным и обкуренным идиотам, и скажите, эээ, дайте пройти, какой реакции вы ожидаете, и сколько времени вы отведете себе на жизнь?
Я о формальной стороне дела.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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