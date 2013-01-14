Додано: Пон 26 лис, 2018 09:19

Панове, вам не кажется, что наши что-то напортачили с этими несчастными катерами?

Имею в виду чисто формальную сторону дела (некий договор с РФ о режиме на Азове), которая может похоронить все усилия дипломатов.



Ну и ВП - не для нашего народа с его хуторским менталитетом. Мы не Израиль и не Корея, всё, что за забором условного "маетка с цесарками" (с) - всем пофиг. Главное - свою евробляху ввезти.

Побегут выносить вклады - вот и весь эффект.



Плюс блестящий повод для обвинений в отмене выборов для мураевых и ко.



PS. Вспомнил поведение "героического французского народа" во время 2МВ. Главное - чтобы мой виноградничек и сыроварню не тронули. "Лучше рабство, чем война".

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