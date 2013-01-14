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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 40634064406540664067>
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:17

  pesikot написав:detroytred
Только сами с собой разговариваете ? Ну бывает

Очередной лживый выпад в мой адрес.
Причём тупо лживый :lol:
Потому что для доказательства достаточно глянуть на данную страницу.
На ней два форумчанина обсуждали вопросы со мной.
lapay u Старикан.

Это же нужно умудряться столько лгать и лгать.
Вы уже киселя превзошли.

Напоминаю - Вас я отныне только макаю в Вашу ложь.
Обсуждать различные вопросы интересно только с нормальными участниками форума.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:19

Панове, вам не кажется, что наши что-то напортачили с этими несчастными катерами?
Имею в виду чисто формальную сторону дела (некий договор с РФ о режиме на Азове), которая может похоронить все усилия дипломатов.

Ну и ВП - не для нашего народа с его хуторским менталитетом. Мы не Израиль и не Корея, всё, что за забором условного "маетка с цесарками" (с) - всем пофиг. Главное - свою евробляху ввезти.
Побегут выносить вклады - вот и весь эффект.

Плюс блестящий повод для обвинений в отмене выборов для мураевых и ко.

PS. Вспомнил поведение "героического французского народа" во время 2МВ. Главное - чтобы мой виноградничек и сыроварню не тронули. "Лучше рабство, чем война".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:10

  Starikan написав:Панове, вам не кажется, что наши что-то напортачили с этими несчастными катерами?


Послать три катера на реальное столпотворение российских судов.
Вы попробуйте подойти к пяти вооруженным и обкуренным идиотам, и скажите, эээ, дайте пройти, какой реакции вы ожидаете, и сколько времени вы отведете себе на жизнь?
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:50

  freeze написав:
  Starikan написав:Панове, вам не кажется, что наши что-то напортачили с этими несчастными катерами?

Послать три катера на реальное столпотворение российских судов.
Вы попробуйте подойти к пяти вооруженным и обкуренным идиотам, и скажите, эээ, дайте пройти, какой реакции вы ожидаете, и сколько времени вы отведете себе на жизнь?

Я о формальной стороне дела.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:58

Старикан
Паны (можновладци) решают свои задачи. Холопов не посвящают.
При этом, уверен, что тайны там нет (скрывать что от врага). Враг и все можновладци, кто в теме реального, думаю, всё знают и понимают.
Но все молчат.
Точнее озвучивается только официальное. Как должно быть.

Не вводить ВП, когда отхватывали целый полуостров, когда градами накрывали бригады, вторгались бтг-ми.
И завести речь при локальной стычке-конфликте.


Проще: если бы можновладци-власти прямо озвучили цели введения ВП, то было бы серьезнее, эффективнее что ли. Для консолидации общества это необходимо.
И выбивает почву у пятой колонны и т.п., а также просто конкурентов властей, которые легко выставляют всё это в свою пользу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:07

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Проще: если бы можновладци-власти прямо озвучили цели введения ВП, то было бы серьезнее, эффективнее что ли. Для консолидации общества это необходимо.

Так у ВР все проясниться. Якщо конкуренти на виборах проголосують за ВС, який обмежує ці вибори - значить, так треба для країни.
Якщо не проголосують - значить агенти, яким потрібна тільки влада, а не країна. Вилка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:19

  detroytred написав:Старикан
Паны (можновладци) решают свои задачи. Холопов не посвящают.
При этом, уверен, что тайны там нет (скрывать что от врага). Враг и все можновладци, кто в теме реального, думаю, всё знают и понимают.
Но все молчат.
Точнее озвучивается только официальное. Как должно быть.


Я не верю, что реальные цели можно скрыть. "Что знают двое, знает и свинья" (с)
Просьба Лэнса в пример не приводить - слишком мелкий.
И я надеюсь, что в глупость об отмене выборов как цели властей присутствующие не верят.

Но опять-таки, я не об этом. Спрошу открытым текстом (может, кто-то знает): нарушили ли мы какой-нибудь официальный договор? Почему Рашка сама инициировала заседание Совбеза?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:23

lapay
Не так!!!
Для такого представления ситуации нужно ясно чётко и прямо указать цели введения ВП.
Ведь озвученная -- для усиления обороноспособности -- это ни о чём вообще.

Для усиления обороноспособности, раз уж она необходима, нужно повысить требовательность со стороны начальников (должностных лиц), ускорить реформы, прераспределить бюджет и т.д.
То есть просто начать работать, как положено.

То есть - цели, цели этого введения ВП? Да ещё и если без ограничения прав и свобод и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:27

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Starikan написав:Спрошу открытым текстом (может, кто-то знает): нарушили ли мы какой-нибудь официальный договор? Почему Рашка сама инициировала заседание Совбеза?

Тому що вважає Крим своїм, а наші кораблі, начебто, без їхнього дозволу, вдерлися в їх територіальні води.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:28

Старикан
Вы не поняли мою мысль.

Я же сам указал, что все, кто в теме и в тех кругах, отлично знают.
Вопрос почему молчат.
И не потому что боятся!

Я таких ситуаций, когда даже самые ярые противники молчат вне круга и не пересекают черту (по многим причинам), наблюдал уйму.
detroytred
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