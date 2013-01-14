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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4064406540664067>
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:30

  Starikan написав:Почему Рашка сама инициировала заседание Совбеза?


Судя по сведениям с той стороны - их СМИ, их версия:

Если помните пару недель назад аналогичная небольшая группа военных кораблей, прошла спокойно через Керченский пролив, на что в погранслужбе РФ заявили, что проблем не было - запросили разрешение, взяли на борт лоцмана, и прошли.
После этого в наших СМИ пошла целая волна троллинга нашего министерства обороны, типа военные попросили агрессора, позор.
Сейчас, насколько я понял, не попросили разрешения, а уведомили о пересечении, не говоря уже о лоцманах, и двигались по направлении к мосту, тогда произошел таран, на основании, что разрешения не давали, так как за разрешением никто не обращался.

Это всё более-менее понятно.
Непонятно зачем атаковали наши катера как я понял уже при возвращении и деэскалации ситуации.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:32

  lapay написав:
  Starikan написав:Спрошу открытым текстом (может, кто-то знает): нарушили ли мы какой-нибудь официальный договор? Почему Рашка сама инициировала заседание Совбеза?
Тому що вважає Крим своїм, а наші кораблі, начебто, без їхнього дозволу, вдерлися в їх територіальні води.

Это они могут рассказывать Вануату и Зимбабве, остальной мир аннексии не признал.
Они это понимают и ссылаются на какой-то старый договор (Захарова).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:37

freeze
Тем более зачем они ещё и захватили корабли и экипаж?
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:37

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Для такого представления ситуации нужно ясно чётко и прямо указать цели введения ВП.
Ведь озвученная -- для усиления обороноспособности -- это ни о чём вообще.

Для усиления обороноспособности, раз уж она необходима, нужно повысить требовательность со стороны начальников (должностных лиц), ускорить реформы, прераспределить бюджет и т.д.
То есть просто начать работать, как положено.

То есть - цели, цели этого введения ВП? Да ещё и если без ограничения прав и свобод и т.д.

Мета - обмежити вплив агресора. Посилити контроль на кордоні, збільшити контроль за інформаційною п'ятою колоною і т.д. Посилення нашої обороноспроможності.
Відстрочка виборів - неминучий наслідок ВС, прописаний в Конституції. Просто неприємний додаток. Для конкурентів неприємний. Але що поробиш, якщо так треба для країни. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:42

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Сейчас, насколько я понял, не попросили разрешения, а уведомили о пересечении, не говоря уже о лоцманах, и двигались по направлении к мосту, тогда произошел таран, на основании, что разрешения не давали, так как за разрешением никто не обращался.

Ну це все казочки. В ООН будуть документи, в тому числі і офіційне звернення. Не можна проходити під мостом без попреднього запиту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:43

Старикан
Из последних (насчёт молчания).
Был маленький сюжетик, как Гордон, который казалось бы яро оппонирует власти, перед эфиром не на камеру сказал одну вещь (при этом подчеркнув - все, кто с ним знаком отлично знают о его патологической жадности, откуда и идут объяснения его поступков), а в эфире молчал, как партизан, как его ведущая не пыталась вытянуть хоть на намёк!!
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:44

  detroytred написав:freeze
Тем более зачем они ещё и захватили корабли и экипаж?

Право сильного.Показательно унизить и показать полною недееспособность ВСУ.
YKK
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:49

lapay
Для усиления обороноспособности?!)))
Можно и нужно делать уже давно целое море шагов.

Ещё раз: конкретно ВП, чем усилит-то?
Ограничить 5 колонну -- запросто. СБУ, прокуратура - реакции на нарушения. Закон!
Бойка по вышкам и т.д. и т.п.
Но ведь не делают-то!
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:51

Старикан
Климкин говорит, что рфия обосновывает законом о внутренних водах совместном использовании. Естественно, ошибочно обосновывает.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:53

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Ещё раз: конкретно ВП, чем усилит-то?
Ограничить 5 колонну -- запросто. СБУ, прокуратура - реакции на нарушения. Закон!
Бойка по вышкам и т.д. и т.п.
Но ведь не делают-то!

При ВС все це можливо зробити без судової гілки влади, тобто - швидко і ефективно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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