YKK
Похоже. Судя по репликам капитана вражеского судна при таране.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:00
lapay
Поговаривают, что без ограничений прав и свобод. Посмотрим.
Вы считаете, что 5-я колонна настолько подрывает (влияет на) обороноспособность государства?!!!
Коррупция и халатность должностных лиц НА ПОРЯДКИ СИЛЬНЕЕ ВЛИЯЕТ.
Но с ними не сильно борятся))
И не собираются похоже.
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:00
detroytred
Я даже думаю, что таран, обстрел и захват судов был самоуправством со стороны погранслужбы РФ. Руководство РФ думаю само не ожидало такой прыти от погранслужбы, так как реальных причин применения силы не было, поэтому такие туманные и невнятные оправдания о нарушении границы, опасных маневрах и т.д.
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:01
Это странно. В таких случаях обычно делают 365-е китайское предупреждение.
Хотя...СССР дважды сбивал корейские пассажирские самолеты, не моргнув глазом.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:01
Один з кроків- на підставі ВП можна буде надіятись що один бувший військовий викладач цегли в льотному училищі самообмежить написання собою текстів які можна буде трактувати як розігрів панічних настроїв, чи необгрунтована критика дій влади яка повторює московські темники..
так що ВП це те мінімальне зло , яке з мінімальними втратами дасть можливість отримання позитивного результату.
ПС
Особисто моя думка
1 Так як у нас адміралів більше ніж плавзасобів- цей натовп товстолампасників щось там розробив( суперсекртену операцію по переміщенню трьох мініплавзасобів з Одеси в Маріуполь)
2 Так як кожен судить в міру своєї підлості- то точно така сама кількість адміралів з російського боку розглядаючи цей перехід 6 годин( наші в 03 попросили . в 10 вирушили) - в міру своєї підлості вирішила що це таран брандерами їх моста ( дурні звичайно , навіщо нам розвалювати в майбутньому свій міст) , а коли наші просто розвернулись і пішли додому. то в цих взагалі накрило і вони віддали наказ про захоплення. розраховуючи найти на наших плавзасобах вундервафлю . яка могла похоронити весь чорноморський зброд росії...
3 Наші здивовані такою поведінкою , будучи в стані розгубленості прийняли рішення . яке допомагає нам і гнобить москаликів.
Як на мене- це вищий пілотаж , коли ти нічого не робиш а в противника пукани рвуть...
ППС
Чекаємо якусь непередбачувану смерть в рядах товстолампасників ВМФ РФ
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:07
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Не думаю, що є приклади введення ВС проти корупціонерів. Тут треба військовий переворот, або диктатура. По закону - довго, нудно і малоефективно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:24
Шнобелевщик опять начал генерить шнобелевщину и ложь.
Какие панические настроения?!
С потолка, потому что шнобельщику захотелось *пришить* дело.
Идёт простое спокойное обсуждение вопроса. Где паникерством и т.п. ВООБЩЕ даже близко не пахнет.
Шнобельщики они такие шнобельщики, врут-фантазируют, как киселевы..
З.Ы. совок...
Подвергать обсуждению генеральную линию партии - это... (см. шнобелевщину).
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:35
Идёт не необгрунтована критика влади, а попытка выяснить в ходе обсуждения конкретные цели возможного введения ВП.
Кстати как лихо шнобельщик голословно заявил *яка повторюэ московськи темники*.
Как гбист, голословно и проходя *пришил*.
Это есть наши такие же зеркальные рашисты, как называл Мортимер...
В Европу ... с вышиватниками))))))))
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:10
5-я колонна - это медведчуки, оппы, мураевы, 112, NewsOne и т.п. Плюс зомбированная ими треть населения Украины, мечтающая о российских зарплатах, пенсиях и тарифах на газ. Вы считаете - это можно сделать запросто?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:15
Під час війни - це розстріл в першій же підворотні , рішення про який приймає старший патруля у ранзі вище єфрейтора..
Я думав що викладач цегли . який довикладався до пенсії - це знав.
Бачу не знає - тому на всякий випадок нагадую , щоб для нього бесіда в СБУ після його провтиків на цих сторінках не виявилась несподіванкою
ПС
Бувших воєнних пенсіонерів СБУ любить дуже сильно , адже розкриття розповсюджувача панічних настроїв в ранзі від майора і вище це як мінімум медаль . як максимум зірочка.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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