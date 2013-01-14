Додано: Пон 26 лис, 2018 14:01

detroytred написав: lapay

Для усиления обороноспособности?!)))

Можно и нужно делать уже давно целое море шагов.

Ещё раз: конкретно ВП, чем усилит-то?

Ограничить 5 колонну -- запросто. СБУ, прокуратура - реакции на нарушения. Закон!

Бойка по вышкам и т.д. и т.п.

Но ведь не делают-то! lapayДля усиления обороноспособности?!)))Можно и нужно делать уже давно целое море шагов.Ещё раз: конкретно ВП, чем усилит-то?Ограничить 5 колонну -- запросто. СБУ, прокуратура - реакции на нарушения. Закон!Бойка по вышкам и т.д. и т.п.Но ведь не делают-то!

Один з кроків- на підставі ВП можна буде надіятись що один бувший військовий викладач цегли в льотному училищі самообмежить написання собою текстів які можна буде трактувати як розігрів панічних настроїв, чи необгрунтована критика дій влади яка повторює московські темники..так що ВП це те мінімальне зло , яке з мінімальними втратами дасть можливість отримання позитивного результату.ПСОсобисто моя думка1 Так як у нас адміралів більше ніж плавзасобів- цей натовп товстолампасників щось там розробив( суперсекртену операцію по переміщенню трьох мініплавзасобів з Одеси в Маріуполь)2 Так як кожен судить в міру своєї підлості- то точно така сама кількість адміралів з російського боку розглядаючи цей перехід 6 годин( наші в 03 попросили . в 10 вирушили) - в міру своєї підлості вирішила що це таран брандерами їх моста ( дурні звичайно , навіщо нам розвалювати в майбутньому свій міст) , а коли наші просто розвернулись і пішли додому. то в цих взагалі накрило і вони віддали наказ про захоплення. розраховуючи найти на наших плавзасобах вундервафлю . яка могла похоронити весь чорноморський зброд росії...3 Наші здивовані такою поведінкою , будучи в стані розгубленості прийняли рішення . яке допомагає нам і гнобить москаликів.Як на мене- це вищий пілотаж , коли ти нічого не робиш а в противника пукани рвуть...ППСЧекаємо якусь непередбачувану смерть в рядах товстолампасників ВМФ РФ