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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4066406740684069>
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:25

Старикан
Смотрите, Тетерук говорит, что в словах мудведчуков-портновых и т.д, есть Державина зрада, провести следствие и ...
Это можно и без ВП.

Второе, бойки, фирташи и т.д. наследили с вышками и тп. Судовая реформа и результат.

Треть населения зомбированная - это уже следствие. Устраняется альтернативой - реальными позитивными реформами, открытостью власти и ее примером.

Согласен, что с *просто* - погорячился.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:25

Переговори російського командування з екіпажами прикордонних кораблів РФ. 25 11 2018

https://www.youtube.com/watch?v=nG5LX3gw4yA
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:36

  19yuriy91 написав:Переговори російського командування з екіпажами прикордонних кораблів РФ. 25 11 2018

https://www.youtube.com/watch?v=nG5LX3gw4yA

Чітко чути, що блокували саме вихід із тервод.
Так що, падлам, не відкрутитися.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:41

Шнобельщик опять генерит.

В нормальных силовых органах голословию стукачей не верят, а рассматривают факты. Все цитаты есть. Паникой в них и не пахнет. А за ложные сигналы)) тупых прапорюг выпроваживают офицеры пинком под зад)) - рекомендую учесть.

Во время войны ...
Вводят военное положение и согласно его действуют.

Вот когда ведут, вот тогда тут и не будем даже обсуждать некоторые вопросы!
Шнобельщик к тому же манипулирует условиями, в которых совершаются те или иные действия.
Как рашисткий гбист...
Зеркальное отражение.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:42

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:Переговори російського командування з екіпажами прикордонних кораблів РФ. 25 11 2018

https://www.youtube.com/watch?v=nG5LX3gw4yA

Чітко чути, що блокували саме вихід із тервод.
Так що, падлам, не відкрутитися.

и не походит на "прыть" и инициативу низов.
контроль и требование проявления жёсткости с самого верха.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:47

Для шнобельщика
Три президента не в ветке форума, а с прямым обращением в СМИ о целесообразности (не о целях, как мы здесь, а о целесообразности!).

А шнобельщик генерит шнобельщину о расстреле в подворотне во время войны...
Чистая и бесспорная номинация на Шнобелевскую. Заслуженная!

Ладно Кравчук, Кучма, но Ющенко подписал!!!
По московским темныкам .. по шнобелевщику)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:19

lapay
Агрессору по боку на *отвертеться*. Он столько натворил и творит, что причин для усиления санкций и пр. действий против него у мировой общественности выше крыши.
Бери и усиливай.

Точно также и у нас причин для усиления обороноспособности тоже больше некуда.
Вплоть до введения ВП по полной программе, то есть переключения всего и вся общества и его ресурсов для обеспечения защиты государства.
ВП - лишь инструмент. Главное, как и с какой целью реальной его использовать.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:43

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Точно также и у нас причин для усиления обороноспособности тоже больше некуда.
Вплоть до введения ВП по полной программе, то есть переключения всего и вся общества и его ресурсов для обеспечения защиты государства.
ВП - лишь инструмент. Главное, как и с какой целью реальной его использовать.

Не можна просто так закрутити гайки. Та їх, в реалі, ніхто і закручувати не буде, але відреагувати треба, бо скоро вибори.
Крім того, можливо, саме наш ВС і додаткові санкції, змусять Путіна розблокувати наші азовські порти. Янукович здувся після розгону студентів, Путін після окупації Криму. Щоб не робив, буде ставати все гірше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:53

lapay
Вы шутите?
Разве речь идёт о просто так?!
Причин для введения ВП по полной достаточно с 14-года года.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:57

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Причин для введения ВП по полной достаточно с 14-года года.

Це політичне рішення, тому його приймають в найбільш вигідний політичний момент. Навіть зараз почалася паніка на валютному ринку, а тоді...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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