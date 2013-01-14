Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В нормальных силовых органах голословию стукачей не верят, а рассматривают факты. Все цитаты есть. Паникой в них и не пахнет. А за ложные сигналы)) тупых прапорюг выпроваживают офицеры пинком под зад)) - рекомендую учесть.
Во время войны ... Вводят военное положение и согласно его действуют.
Вот когда ведут, вот тогда тут и не будем даже обсуждать некоторые вопросы! Шнобельщик к тому же манипулирует условиями, в которых совершаются те или иные действия. Как рашисткий гбист... Зеркальное отражение.
lapay Агрессору по боку на *отвертеться*. Он столько натворил и творит, что причин для усиления санкций и пр. действий против него у мировой общественности выше крыши. Бери и усиливай.
Точно также и у нас причин для усиления обороноспособности тоже больше некуда. Вплоть до введения ВП по полной программе, то есть переключения всего и вся общества и его ресурсов для обеспечения защиты государства. ВП - лишь инструмент. Главное, как и с какой целью реальной его использовать.
detroytred написав:Точно также и у нас причин для усиления обороноспособности тоже больше некуда. Вплоть до введения ВП по полной программе, то есть переключения всего и вся общества и его ресурсов для обеспечения защиты государства. ВП - лишь инструмент. Главное, как и с какой целью реальной его использовать.
Не можна просто так закрутити гайки. Та їх, в реалі, ніхто і закручувати не буде, але відреагувати треба, бо скоро вибори. Крім того, можливо, саме наш ВС і додаткові санкції, змусять Путіна розблокувати наші азовські порти. Янукович здувся після розгону студентів, Путін після окупації Криму. Щоб не робив, буде ставати все гірше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...