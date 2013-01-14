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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:57
Это тоже вопрос обсуждения: если в реалиях закручивать гайки (повышать обороноспособность) не будут, как Вы указали, то зачем вводить ВП?))
Гончаренко - заседание рады должно быть открытым. Реально молодец.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 17:00
lapay
Так о том и речь, кому конкретно выгодно? И общий выхлоп))
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