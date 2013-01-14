RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4066406740684069
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:57

Это тоже вопрос обсуждения: если в реалиях закручивать гайки (повышать обороноспособность) не будут, как Вы указали, то зачем вводить ВП?))


Гончаренко - заседание рады должно быть открытым. Реально молодец.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20420
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2750 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:00

lapay
Так о том и речь, кому конкретно выгодно? И общий выхлоп))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20420
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2750 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:38

Занятно поднять прошлое ... как обосновывали невведение ВП.
Очень *занятно*.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20420
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2750 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:17

Похоже президент и Ко введением ВП реально хотят решить довольно-таки очень важную для государства задачу.
И как я предполагал выше все, кто в теме и в тех кругах можновладцив, это прекрасно знают.
Но не озвучивают.
Проговорился вскользь в эфире один.

Раз не озвучивают, то не буду озвучивать и я.
Но поистине задача-цель крайне актуальная и необходимая.

Если всё пройдёт, как и обещается, то это несомненный плюс на сторону весов президента и Ко. Хотя это нужно и можно было спокойно сделать хотя бы год назад, а не в преддверии выборов.

Секрет Полишинеля)))
Хотя почему молчит влада понятно -- сразу возникает вопрос почему раньше не вводили на пару месяцев.
Почему молчит оппа (точнее акцентирует на ином) - тоже понятно - представляют в свою пользу + риски давления перед выборами.

Всё как обычно -- вроде и хорошо, но нызенько-нызенько.
Далековато от заявляемых целей-стандартов.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20420
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2750 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4066406740684069
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14375
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 82020
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5338
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.