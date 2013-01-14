Додано: Пон 26 лис, 2018 20:17

Похоже президент и Ко введением ВП реально хотят решить довольно-таки очень важную для государства задачу.

И как я предполагал выше все, кто в теме и в тех кругах можновладцив, это прекрасно знают.

Но не озвучивают.

Проговорился вскользь в эфире один.



Раз не озвучивают, то не буду озвучивать и я.

Но поистине задача-цель крайне актуальная и необходимая.



Если всё пройдёт, как и обещается, то это несомненный плюс на сторону весов президента и Ко. Хотя это нужно и можно было спокойно сделать хотя бы год назад, а не в преддверии выборов.



Секрет Полишинеля)))

Хотя почему молчит влада понятно -- сразу возникает вопрос почему раньше не вводили на пару месяцев.

Почему молчит оппа (точнее акцентирует на ином) - тоже понятно - представляют в свою пользу + риски давления перед выборами.



Всё как обычно -- вроде и хорошо, но нызенько-нызенько.

Далековато от заявляемых целей-стандартов.