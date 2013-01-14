Это тоже вопрос обсуждения: если в реалиях закручивать гайки (повышать обороноспособность) не будут, как Вы указали, то зачем вводить ВП?))
Гончаренко - заседание рады должно быть открытым. Реально молодец.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:57
Это тоже вопрос обсуждения: если в реалиях закручивать гайки (повышать обороноспособность) не будут, как Вы указали, то зачем вводить ВП?))
Гончаренко - заседание рады должно быть открытым. Реально молодец.
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:38
Занятно поднять прошлое ... как обосновывали невведение ВП.
Очень *занятно*.
Додано: Пон 26 лис, 2018 20:17
Похоже президент и Ко введением ВП реально хотят решить довольно-таки очень важную для государства задачу.
И как я предполагал выше все, кто в теме и в тех кругах можновладцив, это прекрасно знают.
Но не озвучивают.
Проговорился вскользь в эфире один.
Раз не озвучивают, то не буду озвучивать и я.
Но поистине задача-цель крайне актуальная и необходимая.
Если всё пройдёт, как и обещается, то это несомненный плюс на сторону весов президента и Ко. Хотя это нужно и можно было спокойно сделать хотя бы год назад, а не в преддверии выборов.
Секрет Полишинеля)))
Хотя почему молчит влада понятно -- сразу возникает вопрос почему раньше не вводили на пару месяцев.
Почему молчит оппа (точнее акцентирует на ином) - тоже понятно - представляют в свою пользу + риски давления перед выборами.
Всё как обычно -- вроде и хорошо, но нызенько-нызенько.
Далековато от заявляемых целей-стандартов.
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:00
Фейсбук Садового
95% комментов - "продался властям, отменившим выборы".
Обыватели такие обыватели.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:04
detroytred
Ваша фамилия не Ассанж?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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