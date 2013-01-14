Это тоже вопрос обсуждения: если в реалиях закручивать гайки (повышать обороноспособность) не будут, как Вы указали, то зачем вводить ВП?))
Гончаренко - заседание рады должно быть открытым. Реально молодец.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:57
Это тоже вопрос обсуждения: если в реалиях закручивать гайки (повышать обороноспособность) не будут, как Вы указали, то зачем вводить ВП?))
Гончаренко - заседание рады должно быть открытым. Реально молодец.
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:38
Занятно поднять прошлое ... как обосновывали невведение ВП.
Очень *занятно*.
Додано: Пон 26 лис, 2018 20:17
Похоже президент и Ко введением ВП реально хотят решить довольно-таки очень важную для государства задачу.
И как я предполагал выше все, кто в теме и в тех кругах можновладцив, это прекрасно знают.
Но не озвучивают.
Проговорился вскользь в эфире один.
Раз не озвучивают, то не буду озвучивать и я.
Но поистине задача-цель крайне актуальная и необходимая.
Если всё пройдёт, как и обещается, то это несомненный плюс на сторону весов президента и Ко. Хотя это нужно и можно было спокойно сделать хотя бы год назад, а не в преддверии выборов.
Секрет Полишинеля)))
Хотя почему молчит влада понятно -- сразу возникает вопрос почему раньше не вводили на пару месяцев.
Почему молчит оппа (точнее акцентирует на ином) - тоже понятно - представляют в свою пользу + риски давления перед выборами.
Всё как обычно -- вроде и хорошо, но нызенько-нызенько.
Далековато от заявляемых целей-стандартов.
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:00
Фейсбук Садового
95% комментов - "продался властям, отменившим выборы".
Обыватели такие обыватели.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:04
detroytred
Ваша фамилия не Ассанж?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:47
Старикан
Нет конечно))
Просто я выводы делаю, не как шнобельщик (с потолка, отсебятину или несуществующие связи), а внимательно слушаю других.
Других!!!
Например.
Шнобельщик лжёт, указывая на необоснованную критику власти да ещё и по московским темникам.
Я же опираюсь исключительно на выводы байденов, пфайфферов, сквеллов и т.д.
О ВП - от, например, Жебривського, Пискуна + главы фракции БПП + военных спецов по мобработе.
Это один в один, как с Лэнсом.
Хоть Вам похоже не нравится данный пример. Но он классический.
И когда понимаешь суть явления реальную, то все пазлы картинки складываются.
И становится занятно смотреть на .. Ляшка (голосящего вчера в Раде такое..., чего стоит фраза - *Порошенко принёс войну в каждый дом* -- это не просто необоснованная критика вклады, это полный ... -- и ничего)))
И 276 голосов за)))
А чего стоит требование сначала консультация с президентом ...
Но это редко ... так складывается картинка. Так совпадают все факторы - от возможности личного общения по вопросу со специалистами и до параллельного хода события.
То есть -- какой Ассанж?!)))
Это вершки.
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:18
Старикан
Обыватель...
То есть имеем, что всё направлено лишь на одно - на картинку для обывателя.
То есть на воздействие на обывателя.
Вся доступная для обывателя информация формируется исключительно в форме и с целью нужного воздействия на этого обывателя.
Проще -- перед обывателем всегда спектакль, шоу, иллюзия.
Реальность за кулисами.
Поэтому, возвращаясь к старым диспутам, о какой ответственности обывателя, каком его осознанном выборе и обоснованных действиях может идти речь?!
А обыватели составляют подавляющую часть любого (хоть самого развитого на момент) общества.
З.Ы. в принципе, я и форумное общение рассматривал, как возможность обмена мнениями, где участники по крупицам обмениваются информацией, которая по тем или иным причинам оказалась у них. В том числе и общедоступная.
Например, ссылка Ваша на Садового. Без Вас ко мне она бы наврядли попала.
А вообще занимателен сам весь процесс. Случайная фраза во время разговора со спецом, Ваше вчерашнее поднятие вопроса на ветке, заинтересованность, усилия по внимательности, время и ... картинка.
А так бы прошёл мимо ... как и все обыватели. И скорее всего придерживался мнения упомянутых Вами 95% комментаторов))
Поэтому байдены и байдены...
И наверно не стоит тратить время на шнобельщиков. Они просто тупы... от природы.
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:04
Это рыжее чмо попрекало Обамыча в том, что он сдал Крым?
Кстати, Китай голосовал ЗА российскую резолюцию Совбеза (ранее, помнится, старался воздерживаться по украинским вопросам). Тем самым четко продемонстрировав свой политический союз с рашкой против США.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:11
По всей видимости - выборы и поднятие рейтингов и были основной целью. Возможно конечно, что сейчас начнется операция спецназа по освобождению моряков, или наступление в ОРДЛО, или на Крым, но сами понимаете, что это достаточно маловероятно.
С отсрочкой выборов из-за бунта Меркель и депутатов не получилось пока, но рейтинги на военной риторике думаю значительно увеличатся.
Генпрокурор давно предупреждал о возможности введения военного положения для отсрочки выборов и предупреждал горячие головы, что он уйдет в отставку, если будут задеты демократические выборы.
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