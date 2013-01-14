Додано: Вів 27 лис, 2018 10:18

Старикан

Обыватель...



То есть имеем, что всё направлено лишь на одно - на картинку для обывателя.

То есть на воздействие на обывателя.

Вся доступная для обывателя информация формируется исключительно в форме и с целью нужного воздействия на этого обывателя.



Проще -- перед обывателем всегда спектакль, шоу, иллюзия.

Реальность за кулисами.



Поэтому, возвращаясь к старым диспутам, о какой ответственности обывателя, каком его осознанном выборе и обоснованных действиях может идти речь?!

А обыватели составляют подавляющую часть любого (хоть самого развитого на момент) общества.



З.Ы. в принципе, я и форумное общение рассматривал, как возможность обмена мнениями, где участники по крупицам обмениваются информацией, которая по тем или иным причинам оказалась у них. В том числе и общедоступная.



Например, ссылка Ваша на Садового. Без Вас ко мне она бы наврядли попала.



А вообще занимателен сам весь процесс. Случайная фраза во время разговора со спецом, Ваше вчерашнее поднятие вопроса на ветке, заинтересованность, усилия по внимательности, время и ... картинка.

А так бы прошёл мимо ... как и все обыватели. И скорее всего придерживался мнения упомянутых Вами 95% комментаторов))





Поэтому байдены и байдены...

И наверно не стоит тратить время на шнобельщиков. Они просто тупы... от природы.