Выборы являются основной целью ляшков-юль-мураевых, а не Порошенко.
Точнее, спекуляция на теме выборов и выбивание преференций для своих сил.
Именно поэтому поднялась такая истерика с обвинениями "он принес войну в каждый дом".
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:06
Выборы являются основной целью ляшков-юль-мураевых, а не Порошенко.
Точнее, спекуляция на теме выборов и выбивание преференций для своих сил.
Именно поэтому поднялась такая истерика с обвинениями "он принес войну в каждый дом".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:09
Шутите, наверное, для любого политика во всем мире основная цель победа на предстоящих выборах, тем более если выбора через считанные дни, иначе это временщик, или политик, собирающийся на пенсию.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 27 лис, 2018 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:10
Так Ви ж самі колись розповідали, що просто відмінять вибори, про нових американських кандидатів...
Не все так просто в реальній політиці. Щоб відмінити вибори, потрібні справді катастрофічні події.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:17
Попытка перенести выборы состоялась. Не получилось. Так совпало, что с 60 на 30 дней изменение произошло после часового звонка Меркель. Да и депутаты, начавшие осваивать предвыборные бюджеты не в восторге.
Насчет американского кандидата, посмотрим кого поддержит посольство вербально и на делах. Возможно я за него проголосую.
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:24
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
А Меркель тут з якого боку? Без Ляшко, Тимошенко, Садового не назбирали би більшість. Як би були голоси, то і на рік би ввели, і на всю територію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:30
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:38
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
А чого не Дуда? Спочатку був Дуда. Та дурня це все. Вплив партнерів, звісно, є, але все одно останнє слово за Радою. Не проголосовала би Рада за 60 днів на всю територію, а що там Меркель чи Дуда казали - на цей факт ніяк не впливає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:43
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