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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4067406840694070
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:06

  freeze написав: По всей видимости - выборы и поднятие рейтингов и были основной целью.

Выборы являются основной целью ляшков-юль-мураевых, а не Порошенко.
Точнее, спекуляция на теме выборов и выбивание преференций для своих сил.
Именно поэтому поднялась такая истерика с обвинениями "он принес войну в каждый дом".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:09

  Starikan написав:Выборы являются основной целью ляшков-юль-мураевых, а не Порошенко.


Шутите, наверное, для любого политика во всем мире основная цель победа на предстоящих выборах, тем более если выбора через считанные дни, иначе это временщик, или политик, собирающийся на пенсию.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 27 лис, 2018 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:10

  freeze написав:Генпрокурор давно предупреждал о возможности введения военного положения для отсрочки выборов и предупреждал горячие головы, что он уйдет в отставку, если будут задеты демократические выборы.
https://fakty.ua/278663-lucenko-nazval- ... j-otstavki

Так Ви ж самі колись розповідали, що просто відмінять вибори, про нових американських кандидатів...
Не все так просто в реальній політиці. Щоб відмінити вибори, потрібні справді катастрофічні події.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:17

  lapay написав:Так Ви ж самі колись розповідали, що просто відмінять вибори, про нових американських кандидатів...
Не все так просто в реальній політиці. Щоб відмінити вибори, потрібні справді катастрофічні події.


Попытка перенести выборы состоялась. Не получилось. Так совпало, что с 60 на 30 дней изменение произошло после часового звонка Меркель. Да и депутаты, начавшие осваивать предвыборные бюджеты не в восторге.
Насчет американского кандидата, посмотрим кого поддержит посольство вербально и на делах. Возможно я за него проголосую.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:24

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Так совпало, что с 60 на 30 дней изменение произошло после часового звонка Меркель. Да и депутаты, начавшие осваивать предвыборные бюджеты не в восторге.

А Меркель тут з якого боку? Без Ляшко, Тимошенко, Садового не назбирали би більшість. Як би були голоси, то і на рік би ввели, і на всю територію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:30

  lapay написав:А Меркель тут з якого боку?


Просто не раз наблюдал, что перед принятием важных решений Меркель общается.
Наверное, ее совет важен для нас. Кстати, интересно, что именно Меркель, ни Макрон ни звонит, ни Трамп.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:38

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Просто не раз наблюдал, что перед принятием важных решений Меркель общается.

А чого не Дуда? Спочатку був Дуда. Та дурня це все. Вплив партнерів, звісно, є, але все одно останнє слово за Радою. Не проголосовала би Рада за 60 днів на всю територію, а що там Меркель чи Дуда казали - на цей факт ніяк не впливає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:43

  lapay написав:але все одно останнє слово за Радою.


Тут-то и спорить бессмысленно, как сказал полковник Исаев - запоминается последняя фраза )))
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