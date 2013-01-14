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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4068406940704071
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:40

  Starikan написав:https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2182189271833583&id=100001275938007&set=a.1754103324642182&source=48

Наш народ безнадежен. Действительно пора валить.


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19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:19

lapay
Меркель с какого боку? --- )))))
Несерьезно...
Ключевая страна Европы (как грил Мортимер - завовевавшая Европу разве что другими инструментами, чем Гитлер)). Европы, в которую мы движемся.
Так мимо проходит))

Как Ляшко от своих, от ювт и пр. требовал у спикера сначала консультаций с през-том!!!
Зачем?
Просто проголосовал бы против)))))))))))))))))))))))))))))))))

Не дали б голосов?))))
Да не могли не дать!!!

У политологов, кто в теме, уже с утра прямо проскакивало, что проголосуют однозначно.

Из всей картинки выпали лишь три президента. Якобы выпали. Потому что не выпали, а пропиарились на фоне защиты демократии. Одежды отцов-основателей не дают им покоя.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:20

lapay
Меркель с какого боку? --- )))))
Несерьезно...
Ключевая страна Европы (как грил Мортимер - завовевавшая Европу разве что другими инструментами, чем Гитлер)), то есть цивилизованным путем) .Европы, в которую мы движемся.
Так мимо проходит))

Как Ляшко от своих, от ювт и пр. требовал у спикера сначала консультаций с през-том!!!
Зачем?
Просто проголосовал бы против)))))))))))))))))))))))))))))))))

Не дали б голосов?))))
Да не могли не дать!!!

У политологов, кто в теме, уже с утра прямо проскакивало, что проголосуют однозначно.

Из всей картинки выпали лишь три президента. Якобы выпали. Потому что не выпали, а пропиарились на фоне защиты демократии. Одежды отцов-основателей не дают им покоя.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:29

Ляшко же несколько раз в Раде голосил прямым текстом - это не годится, что все дивиденды загребет президент.

Только это волновало ляшков, ювт и пр.
Вокруг только! этого! была борьба - спектакль для обывателя.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:37

  19yuriy91 написав:
  Starikan написав:https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2182189271833583&id=100001275938007&set=a.1754103324642182&source=48
Наш народ безнадежен. Действительно пора валить.

Запрашиваемая вами страница недоступна. Это может быть связано с временными техническими неполадками, с тем, что ссылка на страницу устарела или была указана неверно или у вас недостаточно прав для просмотра страницы.

https://scontent.fiev16-2.fna.fbcdn.net ... e=5CB00EE9

Оно уже расползлось по сети. Есть и другие примеры, но не буду утомлять.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 27 лис, 2018 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:42

  detroytred написав:Из всей картинки выпали лишь три президента. Якобы выпали. Потому что не выпали, а пропиарились на фоне защиты демократии. Одежды отцов-основателей не дают им покоя.

Всё-таки якобинцы были правы... гильотина и точка :wink:

Правда, некоторые французы считают, что при этом был уничтожен лучший генофонд нации (скорее, это сделал Бонапарт), но это не наш случай.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:45

lapay
Из оппы сразу же заявили, что выиграли все.

Только так не бывает.
Выигрыш оппы в виде обрезания сроком и областями (дивы оппы) - это явно в минус.
Чему?)))
Тем мероприятиям, которые должны быть в полном объёме (хотя бы планируемым изначально). То есть основной цели мероприятия.


Из этого следует очевиднейший вывод ...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:46

  detroytred написав:Ляшко же несколько раз в Раде голосил прямым текстом - это не годится, что все дивиденды загребет президент.
Только это волновало ляшков, ювт и пр.
Вокруг только! этого! была борьба - спектакль для обывателя.

Я именно об этом и писал выше.

А вообще завидую: у вас крепкие нервы и здоровье, чтобы всё это слушать, да еще и делать выводы. У меня от воплей ляшка и стонов юли портится аппетит.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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