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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 лис, 2018 14:40
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:19
lapay
Меркель с какого боку? --- )))))
Несерьезно...
Ключевая страна Европы (как грил Мортимер - завовевавшая Европу разве что другими инструментами, чем Гитлер)). Европы, в которую мы движемся.
Так мимо проходит))
Как Ляшко от своих, от ювт и пр. требовал у спикера сначала консультаций с през-том!!!
Зачем?
Просто проголосовал бы против)))))))))))))))))))))))))))))))))
Не дали б голосов?))))
Да не могли не дать!!!
У политологов, кто в теме, уже с утра прямо проскакивало, что проголосуют однозначно.
Из всей картинки выпали лишь три президента. Якобы выпали. Потому что не выпали, а пропиарились на фоне защиты демократии. Одежды отцов-основателей не дают им покоя.
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:20
lapay
Меркель с какого боку? --- )))))
Несерьезно...
Ключевая страна Европы (как грил Мортимер - завовевавшая Европу разве что другими инструментами, чем Гитлер)), то есть цивилизованным путем) .Европы, в которую мы движемся.
Так мимо проходит))
Как Ляшко от своих, от ювт и пр. требовал у спикера сначала консультаций с през-том!!!
Зачем?
Просто проголосовал бы против)))))))))))))))))))))))))))))))))
Не дали б голосов?))))
Да не могли не дать!!!
У политологов, кто в теме, уже с утра прямо проскакивало, что проголосуют однозначно.
Из всей картинки выпали лишь три президента. Якобы выпали. Потому что не выпали, а пропиарились на фоне защиты демократии. Одежды отцов-основателей не дают им покоя.
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:29
Ляшко же несколько раз в Раде голосил прямым текстом - это не годится, что все дивиденды загребет президент.
Только это волновало ляшков, ювт и пр.
Вокруг только! этого! была борьба - спектакль для обывателя.
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:37
Оно уже расползлось по сети. Есть и другие примеры, но не буду утомлять.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 27 лис, 2018 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:42
Всё-таки якобинцы были правы... гильотина и точка
Правда, некоторые французы считают, что при этом был уничтожен лучший генофонд нации (скорее, это сделал Бонапарт), но это не наш случай.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:45
lapay
Из оппы сразу же заявили, что выиграли все.
Только так не бывает.
Выигрыш оппы в виде обрезания сроком и областями (дивы оппы) - это явно в минус.
Чему?)))
Тем мероприятиям, которые должны быть в полном объёме (хотя бы планируемым изначально). То есть основной цели мероприятия.
Из этого следует очевиднейший вывод ...
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:46
Я именно об этом и писал выше.
А вообще завидую: у вас крепкие нервы и здоровье, чтобы всё это слушать, да еще и делать выводы. У меня от воплей ляшка и стонов юли портится аппетит.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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