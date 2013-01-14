|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:13
detroytred написав:
Как Ляшко от своих, от ювт и пр. требовал у спикера сначала консультаций с през-том!!!
Зачем?
Просто проголосовал бы против)
Я ж казав про вилку. Проголосувати за президентський варіант не може, проголосувати проти не може. Що робити? Здвинути приціл, щоб вилка щезла. При чому тут Меркель? Та просто поруч проходила, сумніваюсь, що вона взагалі Ляшка знала, чи щось казала Порошенко про строки чи області.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5935
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 776 раз.
- Подякували: 917 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:42
Starikan написав:
https://www.bbc.com/russian/features-46343093
Насколько я понял, если немного утрировать, общепринятых законов, регулирующих прохождение Керченского пролива, более не существует. Их устанавливает рашка в одностороннем порядке.
У меня подозрения, что русский раздел БиБиСи никем из англичан не контролируется, поэтому там такой себе филиал кисельТВ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 3193
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:53
Sommer написав: Starikan написав:
https://www.bbc.com/russian/features-46343093
Насколько я понял, если немного утрировать, общепринятых законов, регулирующих прохождение Керченского пролива, более не существует. Их устанавливает рашка в одностороннем порядке.
У меня подозрения, что русский раздел БиБиСи никем из англичан не контролируется, поэтому там такой себе филиал кисельТВ.
У англичан в принципе не принято контролировать прессу.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8650
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2495 раз.
- Подякували: 3484 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
Додано: Вів 27 лис, 2018 19:02
freeze написав: Sommer написав: Starikan написав:
https://www.bbc.com/russian/features-46343093
Насколько я понял, если немного утрировать, общепринятых законов, регулирующих прохождение Керченского пролива, более не существует. Их устанавливает рашка в одностороннем порядке.
У меня подозрения, что русский раздел БиБиСи никем из англичан не контролируется, поэтому там такой себе филиал кисельТВ.
У англичан в принципе не принято контролировать прессу.
Есть такое понятие - фактчекинг. В английском разделе он присутствует, в российском - очень слабо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 3193
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|14378
|
|
|183
|82030
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|5341
|
|