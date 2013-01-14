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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4069407040714072
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:13

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Как Ляшко от своих, от ювт и пр. требовал у спикера сначала консультаций с през-том!!!
Зачем?
Просто проголосовал бы против)

Я ж казав про вилку. Проголосувати за президентський варіант не може, проголосувати проти не може. Що робити? Здвинути приціл, щоб вилка щезла. При чому тут Меркель? Та просто поруч проходила, сумніваюсь, що вона взагалі Ляшка знала, чи щось казала Порошенко про строки чи області.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:42

  Starikan написав:https://www.bbc.com/russian/features-46343093

Насколько я понял, если немного утрировать, общепринятых законов, регулирующих прохождение Керченского пролива, более не существует. Их устанавливает рашка в одностороннем порядке.


У меня подозрения, что русский раздел БиБиСи никем из англичан не контролируется, поэтому там такой себе филиал кисельТВ. :|
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:53

  Sommer написав:
  Starikan написав:https://www.bbc.com/russian/features-46343093

Насколько я понял, если немного утрировать, общепринятых законов, регулирующих прохождение Керченского пролива, более не существует. Их устанавливает рашка в одностороннем порядке.


У меня подозрения, что русский раздел БиБиСи никем из англичан не контролируется, поэтому там такой себе филиал кисельТВ. :|


У англичан в принципе не принято контролировать прессу.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:02

  freeze написав:
  Sommer написав:
  Starikan написав:https://www.bbc.com/russian/features-46343093

Насколько я понял, если немного утрировать, общепринятых законов, регулирующих прохождение Керченского пролива, более не существует. Их устанавливает рашка в одностороннем порядке.


У меня подозрения, что русский раздел БиБиСи никем из англичан не контролируется, поэтому там такой себе филиал кисельТВ. :|


У англичан в принципе не принято контролировать прессу.


Есть такое понятие - фактчекинг. В английском разделе он присутствует, в российском - очень слабо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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